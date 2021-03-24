В ПАО «ОДК-Сатурн» прошел конкурс среди представителей самых востребованных рабочих професси

24.03.2021, 12:12, Новости

Теги: Конкурс, ОДК-Сатурн, Промышленность

В ПАО «ОДК-Сатурн» назвали победителей конкурса профессионального мастерства по профессии «Оператор/наладчик токарных/фрезерных станков с программным управлением» по методике корпоративных и национальных чемпионатов WorldSkills Russia и WorldSkills Hi-Tech.

Операторы станков с ПУ и наладчики станков и манипуляторов с ПУ – одни из самых востребованных рабочих профессий, без которых невозможно представить современное высокотехнологичное производство, а корпоративный конкурс – действенный способ мотивации и развития производственного персонала. Участники, занявшие первые и вторые места, рекомендованы для участия в VII Корпоративном чемпионате АО «ОДК».

– Работая на рынке наукоемкой газотурбинной техники, «ОДК-Сатурн» динамично развивается. На предприятии много сделано для формирования современного облика: создания высокотехнологичных производств, качественно новых условий труда, повышения квалификации персонала. Наши конструкторы, инженеры, рабочие обладают одними из самых лучших компетенций в отрасли, – отметил, обращаясь к участникам конкурса, заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн», председатель ЯРО ООО «Союз машиностроителей России» Виктор Поляков. – И сегодня, чествуя операторов и наладчиков станков с программным управлением, вновь подчеркну, что стабильность «Сатурна» создается людьми труда, «на цеховом полу». Благодарю вас за труд, за участие в конкурсе. Так держать!

Конкурс прошел на предприятии в одиннадцатый раз, с 17 по 19 марта в Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн». Победителей определили по двум компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и в двух номинациях: «Лучший опытный профессионал ПАО «ОДК-Сатурн» по профессии «Оператор /наладчик станков с программным управлением» и «Лучший молодой профессионал ПАО «ОДК-Сатурн» по профессии «Оператор /наладчик станков с программным управлением». В ходе трех дней соревнований свои знания и умения показали 27 человек: 15 операторов/наладчиков токарных станков с ПУ и 12 операторов/наладчиков фрезерных станков с ПУ из подразделений, подчиненных директору производства и главному инженеру, цехов опытного завода службы генерального конструктора, а также филиала ПАО «ОДК-Сатурн» – ОМКБ.

Лучшими опытными профессионалами ПАО «ОДК-Сатурн» по профессии «Оператор/наладчик станков с программным управлением» стали:

– В компетенции «Токарные работы»: 1-е место – Павлов Сергей Александрович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, 6 разряда корпуса № 32; 2-е место – Иванов Дмитрий Александрович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, 6 разряда корпуса № 32; 3-е место – Неустроев Алексей Юрьевич, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, 6 разряда корпуса № 32.

– В компетенции «Фрезерные работы»: 1-е место – Федоров Георгий Геннадиевич, оператор станков с ПУ, 5 разряда корпуса № 5; 2-е место – Можаев Михаил Викторович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда цеха № 711; 3-е место – Судаков Иван Валерьевич, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда цеха № 711.

Лучшими молодыми профессионалами ПАО «ОДК-Сатурн» по профессии «Оператор /наладчик станков с программным управлением» названы:

– В компетенции «Токарные работы»: 1-е место – Перфильев Дмитрий Владимирович, оператор станков с ПУ 3 разряда корпуса № 12; 2-е место – Яковлев Артем Алексеевич, оператор станков с ПУ 5 разряда корпуса № 5; 3-е место – Егоров Андрей Владимирович, оператор станков с ПУ 5 разряда корпуса № 5 .

– В компетенции «Фрезерные работы»: 1-е место – Никитович Андрей Владимирович, оператор станков с ПУ 5 разряда цеха № 44; 2-е место – Вакка Юрий Владимирович, оператор станков с ПУ 5 разряда цеха № 711; 3-е место – Вихров Сергей Николаевич, оператор станков с ПУ 4 разряда корпуса № 57.

Победители и призеры конкурса награждены дипломами и памятными призами. Лучшим по профессии установлена денежная надбавка в течение года к заработной плате в размере от 3000 до 5000 рублей.