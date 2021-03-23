Рыбинские школьники показали отличные результаты в чемпионате по физике «Построй карьеру в ОДК»

23.03.2021, 14:40, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность

Пятеро рыбинских школьников вошли в десятку лучших из 871 ученика 9-11 классов, принявших участие в чемпионате по физике «Построй карьеру в ОДК».

Еще один рыбинец занял третье место среди 540 школьников 10 классов. Награждение талантливых учеников состоялось в марте 2021 года в Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

Профориентационный чемпионат по физике «Построй карьеру в ОДК» среди учащихся 9-11 классов организован Корпоративным университетом АО «ОДК» в пятый раз. Онлайн-игра нацелена на расширение знаний по физике с практической привязкой к предприятиям двигателестроительного холдинга. В 2020 году в ней приняли участие 12 компаний из 8 городов присутствия предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации – Перми, Санкт-Петербурга, Самары, Москвы, Рыбинска, Уфы, Ейска, Гатчины. В Рыбинске соревнования проходили в онлайн-режиме с декабря 2020 по январь 2021 года, в них приняли участие 170 школьников 9-11классов из 15 образовательных учреждений.

– Через профориентационный чемпионат по физике «Построй карьеру в ОДК» мы хотим привить любовь к авиации, тяжелому машиностроению, двигателестроению с детства для того, чтобы школьники понимали насколько это важно для развития страны. Чемпионат позволяет выявить талантливых учеников, чтобы с самого начала выстраивать для них образовательную траекторию «школа-вуз-предприятие». Важно, что победители и призеры чемпионата получают преимущество при поступлении в вуз в виде дополнительных баллов к ЕГЭ, – отмечает руководитель Корпоративного университета АО «ОДК» Анастасия Сотникова.

В десятку лучших среди всех учащихся 9-11 классов в городах присутствия предприятий ОДК вошли ученики из Рыбинска: Станислав Критский (10 класс СОШ № 32), Олег Козлов (10 класс СОШ № 27), Владимир Барашков (10 класс СОШ № 30), Михаил Ушаков (10 класс СОШ № 21), Андрей Сергеев (11 класс СОШ № 26). Третье место среди всех школьников 10 классов – у рыбинского ученика СОШ № 32 Владислава Семенкина.

Сертификаты об участии и памятные подарки лучшим ученикам вручили руководитель Корпоративного университета АО «ОДК» Анастасия Сотникова, директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова и директор Департамента образования городского округа город Рыбинск Римма Брядовая.

Стоит отметить, что начиная с пятого класса, через открытые уроки, познавательные экскурсии, развивающие викторины и олимпиады, реализацию проектов, учащиеся при поддержке специалистов ПАО «ОДК-Сатурн» узнают, что представляет профессия инженера, какие могут быть выбраны специальности для поступления в вуз. В текущем году рыбинское предприятие ОДК, РГАТУ имени П. А. Соловьева и Департамент образования города Рыбинска сконцентрировали своё внимание на популяризации инженерных профессий и на дополнительной подготовке, в первую очередь, по предмету «физика», заключив трёхстороннее соглашение на 2021-2023 гг. в рамках проекта «ProДВИЖЕНИЕ».