Дан старт подготовке нового поколения инженеров

22.03.2021, 12:12, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность, РГАТУ

Госкорпорация Ростех и Объединенная двигателестроительная корпорация продолжают серию образовательных проектов, приглашая выпускников школ на обучение в профильные технические вузы страны.

В 2021 году по проекту «Крылья Ростеха», в ряду вузов из Самары, Перми, Уфы, Иркутска, Новосибирска, Казани, Улан-Удэ, дан старт целевому набору в «пилотную группу» обучения в Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева (РГАТУ) по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». Презентация программы родителям потенциальных абитуриентов состоялась 3 марта 2021 года в рыбинском вузе, в ходе дистанционного Общегородского родительского собрания. Встречи со старшеклассниками, раскрывающие преимущества подготовки нового поколения инженеров – технологических лидеров, начались 4 марта с рыбинской школы № 30.

«Пилотная группа», создаваемая в РГАТУ по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», рассчитана на 20 бюджетных мест. Программа целевого обучения разработана по индивидуальной образовательной траектории – от способного абитуриента до профессионала мирового класса. Студенты с первого года занятий, работая над проектами будущего работодателя – ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), участвуя в научно-исследовательской деятельности, имея доступ к современной производственно-конструкторской базе предприятия, получат знания в области решения инженерных задач, углубленно освоят профессиональные компетенции. В числе преимуществ – повышенная стипендия от компании, углубленное изучение иностранного языка, современная цифровая и ИТ-подготовка, а также участие в академическом обмене с зарубежными университетами, возможность дальнейшего обучения в международной магистратуре. По итогам обучения дипломированным выпускникам вуза гарантирована работа в передовой, динамично развивающейся компании, создающей продукцию мирового уровня.

По словам директора по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светланы Жуковой, «мы видим пример прогрессивного подхода Ростеха и ОДК к реализации кадровой политики через создание целой сети пилотных групп в ведущих технических вузах страны в регионах присутствия предприятий наших корпораций. Предприятия ОДК совместно создают наукоемкую технику и, благодаря этой программе, совместно формируют кадровый резерв, давая шанс молодым специалистам – выпускникам вузов профессионально проявить себя, находясь на острие высоких технологий, участвуя в создании уникальной продукции, имея возможность вносить вклад в развитие отдельного предприятия и отрасли в целом».

Информационная кампания, раскрывающая уникальность «Крыльев Ростеха», охватывает большинство средних образовательных учреждений региона. Особая ставка в профориентации делается на родителей сегодняшних старшеклассников. Инициаторы проекта отмечают, что он рассчитан на способных выпускников школ, которые при поддержке предприятия нацелены освоить углубленную образовательную программу и получить высокие стартовые профессиональные позиции для дальнейшей работы и научной деятельности в сфере высоких технологий.

Прием заявлений от выпускников или их родителей для участия в конкурсе на получение целевого договора от ПАО «ОДК-Сатурн» на обучение в РГАТУ имени П. А. Соловьева по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» будет осуществляться в Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн», кабинет № 9 до 02.07.2021 г.

Контакты: (4855) 329-398, [email protected] – Якимова Ульяна Николаевна; (4855) 328-634, [email protected] – Румянцева Елена Геннадьевна.