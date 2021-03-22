Тверской области передали новые машины скорой помощи

22.03.2021, 11:25, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение, Технологии

Пандемия побудила власти страны обеспечить больницы новым оснащением. В том числе современное оборудование потребовалось автомобилям скорой помощи.

В декабре этого года губернатор Игорь Руделя передал 22 автомобиля скорой помощи районным больницам. Все они были размещены в регионах.

В машины УАЗ и Ford установили современное оборудование, в числе которого современные инновационные системы ГЛОНАСС. Эти системы позволяют отследить перемещение автомобилей и выяснить места их остановки. Также все машины оснастили видеорегистраторами.

Помимо этого оборудования в машины были установлены и медицинские приборы для выполнения реанимации пациентов. В частности, во всех скорых был установлен аппарат ИВЛ. Это один из видов оборудования, которое используется для реанимации пациентов с covid-19. Он позволяет реанимировать человека, испытывающего острую кислородную недостаточность. Аппарат ИВЛ подает в легкие кислород и удаляет углекислый газ. Если лёгкие пациента отказали или работают не полностью, аппарат ИВЛ позволит восстановить функцию дыхания.

Также во все скорые был установлен электрокардиограф . С помощью этого прибора можно определить отклонения в работе сердца. Если имеются какие-то нарушения в его работе, это можно будет отследить по графику. Электрокардиограф применяют для выполнения диагностики ЭКГ.

Также в обязательном порядке во все скорые установили дефибриллятор . Данный прибор позволяет отследить сердечный ритм и нарушения в работе сердца. За счёт этого портативного устройства сотрудникам скорой помощи удаётся спасать множество жизней. Если сердце работает плохо, с помощью действия дефибриллятора можно будет вернуть пациента к жизни.

Ещё одним прибором, которые установили в новые скорые, стал пульсоксиметр. Он получил огромную известность после начала пандемии. С помощью него можно определить насыщенность крови кислородом. При covid-19 наблюдается такое состояние, когда лёгкие работают недостаточно хорошо и в кровь поступает мало кислорода. С помощью пульсоксиметра можно определить эту ситуацию и своевременно диагностировать заболевание.

Пульсоксиметр может заметить даже малейшие изменения в насыщаемость кислородом крови. О кислородной недостаточности говорят такие симптомы, как головокружение, тахикардия и обмороки. Пульсоксиметр может определить их, даже если пациент чувствует себя относительно хорошо.