Важность точных наук при выборе перспективных технических профессий
 

Важность точных наук при выборе перспективных технических профессий

17.03.2021, 9:27, Новости
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ПАО «ОДК-Сатурн» совместно с РГАТУ имени П. А. Соловьева провело открытый урок по физике на тему «Авиационные двигатели» для учащихся старших классов технологического профиля рыбинской средней образовательной школы № 30.

Регулярные профориентационные мероприятия проводятся в рамках проекта «ProДвижение» для повышения интереса учащихся к перспективным профессиям двигателестроительной отрасли, привлечения внимания к наукоемким предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации как к престижному работодателю и создания условий для формирования компетенций школьников.

Представители ПАО «ОДК-Сатурн» и РГАТУ познакомили школьников с деятельностью кафедры «Авиационные двигатели», презентовали ролик об истории авиации, который отражает связь с физикой авиации, рассказали об особенностях авиационного двигателя, как главного объекта исследований и изучения. Также учащимся представили ряд опытов, касающихся как физики, так и особенностей рабочего процесса авиационного двигателя: показали работу тепловизора, шумомера и тепловой машины Стирлинга – для расширения знаний старшеклассников о физике процессов, используемых в высокотехнологичном производстве.

– Профессия инженера требует наличия обширных профильных знаний, она подойдёт для учащихся, которые из всех школьных предметов уделяют внимание физике и математике, увлекаются программированием, изучают иностранные языки. На популяризации современных инженерных профессий, на дополнительной подготовке по физике совместно с РГАТУ и городским департаментом образования в рамках проекта «ProДвижение» сконцентрировано особое внимание с этого учебного года. Идеальным результатом реализуемой программы станет то, что часть школьников сделает свой выбор в пользу технических профессий и поступит на целевое обучение в наши базовые университеты, – рассказала директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Отметим, благодаря проведению профориентационных мероприятий старшеклассники определяются с темой индивидуального образовательного проекта, оценка за который выносится в аттестат. В 2020-2021 учебном году будущие выпускники разрабатывают несколько проектов, руководителями которых стали специалисты ПАО «ОДК-Сатурн». Образовательные проекты охватывают темы экологии, спорта, иностранного языка, математики, а также физики – в настоящее время десятиклассники рыбинской школы № 30 работают над исследовательской частью проектов «Подъемная сила крыла самолета» и «Авиация и экология. Проблема шума и пути решения» на лабораторных установках РГАТУ имени. П. А. Соловьева совместно со специалистами предприятия и преподавателями кафедры «Авиационные двигатели» рыбинского университета.



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