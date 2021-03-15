Вакцинация от коронавируса продолжается
 

Вакцинация от коронавируса продолжается

15.03.2021, 15:50, Новости
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В Рыбинске с начала массовой вакцинации компоненты вакцины получили более 11 тысяч человек.

6 703 человека привились первым компонентом, 4 742 завершили курс прививок. Вакцинация является добровольной и бесплатной. Сделать прививку можно в восьми поликлиниках города.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.
Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 20-60-50, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (gb3rybinsk.nethouse.ru/).

Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д.3.
Для записи на прививку можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону (4855) 200-033.

Поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д.58
Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (bolnica-pirogova.ru/).

Городская поликлиника №3 имени Н.А. Семашко
Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (intermed76.ru/) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника № 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 54
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.
– поликлиника № 2 ул. Кулибина, 18
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.
– поликлиника №3, ул. Свободы, 4а
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.
– поликлиника №4 ул. З. Космодемьянской, 1а
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.



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