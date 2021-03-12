Все, что нужно знать о коронавирусе

12.03.2021, 14:53, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Коронавирус ворвался в жизнь человека так стремительно, что многие не могли понять, почему мы все вынуждены сидеть на карантине и бояться друг друга.

Были люди, которые отрицали наличие болезни, были те, кто очень сильно боялся и переживал, а были первопроходцы, которые на себе испытали всю тяжесть заболевания и отсутствия медикаментов. Сегодня, сдать тест на коронавирус в Брянске не составит труда. Если раньше этим не занимались лаборатории, то сегодня данную услугу предлагают практически все.

Но, что же такое коронавирус? Это вирусная болезнь, которая очень сильно поражает всю дыхательную систему, а в некоторых случаях и желудочно-кишечный тракт.

Причиной появления инфекции считаются вирусы, которые относят к роду Coronavirus. Сам вирус окружен суперкапсидом. Он пронизан многочисленными шипами и на них расположены головки. И если посмотреть на вирус через микроскоп, то можно увидеть что-то напоминающее корону.

Для человеческого организма самыми опасными считаются те коронавирусы, которые относят к категории кишечных и респираторных. Но, чаще всего можно встретить именно респираторные. Уже давно этот вид коронавирусов научились диагностировать.

Этот вид вирусов не устойчив к окружающей среде. И погибают они, как только температура достигает 56 градусов. Разрушает их и спирт, хлорка и формалин. Но замораживания этот вид вирусов совершенно не боится.

Как можно заразиться коронавирусом?

Вирусы постоянно мутируют и в этом нет ничего удивительного. В результате появляется новый вид, который считается опаснее предыдущих. Заразиться вирусом можно от больного человека.

Но не всегда причиной заражения считается человек. Переносить вирус могут многие животные. Это могут быть крысы, птицы, обезьяны и даже змеи. Новый вид коронавируса стал распространятmся из-за летучих мышей. Но пока нет данных о том, что переносить его могут домашние животные.

Вирус к здоровому человеку может попасть чрез предметы. К примеру, дверную ручку, продукты и посылки. Именно поэтому стоит соблюдать правила гигиены, мыть руки и подвергать продукты обработке.

На грязных руках может быть вирус. Чтобы он не попал в организм нельзя касаться ими носа, глаз и рта. Руки рекомендуют не только мылом, но и дезинфицировать специальными средствами.