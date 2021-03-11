К 950-летию Рыбинска восстановят фасад Лоцманской биржи

11.03.2021, 15:23, Новости

Теги: Архитектура, Бюджет, Ремонт

В юбилейный год в Рыбинске запланирован большой объем работ по благоустройству и восстановлению городских объектов.

Ждет обновление и фасад здания Лоцманской биржи (Старой хлебной биржы) на Волжской набережной.

В этом году историческому зданию, расположенному по адресу: Волжская набережная, 4 исполняется 210 лет. Лоцманская биржа является объектом культурного наследия 19 века.

– Лоцманская биржа находится в каре улиц исторического центра, заметный объект с богатой историей, и оставлять его без внимания, когда рядом стоящие здания приводятся в порядок, просто несправедливо. Причем нас интересует не только внешнее благоустройство, но и возможность реставрации и дальнейшего использования, – рассказала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

В настоящее время определена подрядная организация, которая будет проводить работы по восстановлению фасада – «Верхневолжская производственная сеть». У нее есть опыт работы с историческими зданиями Рыбинска.

Подрядчику предстоит очистить фасад здания от старой краски, выполнить ремонт штукатурки по всему периметру, затем покрасить. Завершить работы подрядчик должен во второй половине июля. Стоимость ремонта фасада – 2 миллиона рублей. Это средства городского бюджета.

Тот же подрядчик актуализирует проектно-сметную документацию для реставрационных работ и подготовит сметы с учетом текущего уровня цен. Сделанный в 2013 году Проектно-изыскательским институтом «Костромапроект» пакет документов требует пересмотра в соответствии с замечаниями государственной экспертизы. Новый проект позволит городу изыскивать финансирование вышестоящих бюджетов на реставрацию здания.

Пресс-служба администрации города Рыбинска