Еще немного на пиар за счет бюджета
 

Еще немного на пиар за счет бюджета

10.03.2021, 14:23, Новости
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Почти 105,8 тыс. рублей готова заплатить администрация Рыбинска за размещение в интернете заказных материалов о своей деятельности.

Предполагается, что за эти деньги в срок до 30 июня должно выйти 12 материалов объемом не менее 2000 знаков каждая (т.е. почти 8 тысяч рублей за публикацию).

Тематика следующая: информация о деятельности администрации города, социально-экономическом и культурном развитии Рыбинска, развитии его общественной инфраструктуры, возникающих проблемах и иная официальная информация

При этом, содержание, тема, дата и время размещения публикации должны быть согласованы с Заказчиком или его представителем до их размещения путем пересылки текста публикации на электронную почту пресс-службы.

Указано и место оказания услуг: лента новостей на сайте сетевого издания в сети «Интернет» с географическим охвато собираемых и размещаемых новостных данных (гор. Ярославль и Ярославская область), с присутствием в общем контенте новостей федерального значения.

В соответствии с договором, Исполнитель обеспечивает присутствие своих представителей (журналистов и фотографов) на мероприятиях, указанных в заявке Заказчика, а в случае необходимости – по согласованию с Заказчиком. Публикации должны быть обработаны и подготовлены к размещению собственными корреспондентами Исполнителя.

Разумеется, это не единственные траты городского бюджета на пиар. Кроме этого, администрация регулярно заключает договора на освещение своей деятельности с местными телеканалами, а также, в том или ином виде, финансирует некоторых «блогеров» за публикации о ее деятельности.

Во всяком случае, расходы на «блогеров» включены в муниципальную программу развития туристической привлекательности Рыбинска.



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