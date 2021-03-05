Ярославский почтальон на вездеходе стал лидером Всероссийского проекта «Героям – быть!»
 

Ярославский почтальон на вездеходе стал лидером Всероссийского проекта «Героям – быть!»

05.03.2021, 14:12, Новости
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Известный ярославский почтальон на вездеходе Сергей Кондаков стал победителем в номинации «Лидер народного голосования». По результатам народного интернет-голосования за него отдали свои голоса более двух тысяч человек.

4 марта состоялась церемония награждения Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!». На награждение по девяти номинациям в Москву приехали финалисты конкурса из 22 городов России.

– Всегда, каждый год в нашем проекте во время народного голосования есть человек, за которого голосует практически вся страна. Который трогает сердца огромного количества людей и вырывается вперед с огромным отрывом. В этом году это человек, который лично мне глубоко симпатичен и за которого я сама голосовала – это Сергей Кондаков! – отметила на церемонии награждения исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Быть человеком» Дарья Топильская.

Сергей Кондаков доставляет почту на вездеходе-болотоходе в самые труднодоступные и отдаленные населенные пункты центральной России, которые находятся в Пошехонском районе Ярославской области.
Почти 15 километров по бездорожью через лес, болота, преодолевая реки, ярославский почтальон Сергей Кондаков, которого в народе прозвали «почтовый Рэмбо», доставляет местным жителям почту, пенсии, лекарства и продукты. Около 300 кг груза жизненно необходимой почты каждый раз с нетерпением ждут жители отдаленных деревень Меньково и Красный Яр, которые находятся на самой границе Ярославской и Вологодской областей. Дорога занимает три часа только в одну сторону.

Напомним, по итогам конкурса 2019 года в номинации «Быть человеком» победила коллега Сергея, почтальон на лодке Александра Брыкина.



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