CoVID-19: в Рыбинске продолжается прививочная кампания

24.02.2021, 11:42, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске продолжается кампания по проведению прививок от коронавирусной инфекции.

По данным медицинских учреждений 1482 человека прошли полный цикл вакцинации. Первый компонент получили 4820 человек. Пройти вакцинацию могут все желающие, начиная с 18-летнего возраста. Прививку рекомендуется сделать людям старшего возраста.

– Прививка проводится в два этапа с интервалом в три недели. Для формирования у человека иммунитета важно получить оба компонента вакцины, не нарушать интервал между процедурами. Это важно, – подчеркивают медики. – Несмотря на положительную динамику по Ярославской области, ситуация с заболеваемостью остается тревожной.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.

Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 206 – 050, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (https://gb3rybinsk.nethouse.ru/).

Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д.3.

Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону (4855) 200-033.

Поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул.Максима Горького, д.58

Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (http://bolnica-pirogova.ru/).

Городская поликлиника №3 имени Н.А.Семашко

Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (https://intermed76.ru/) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

– поликлиника № 1 ул.50 лет ВЛКСМ, 54

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 2 ул.Кулибина, 18

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг .

– поликлиника №3, ул.Свободы, 4а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника №4 ул.З. Космодемьянской, 1а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.

Пресс-служба администрации города Рыбинска