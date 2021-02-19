Рыбинские общественники запустили акцию в поддержку здорового образа жизни

19.02.2021, 9:58, Новости

Теги: Здоровье

В Рыбинске комитеты территориального общественного самоуправления запустили челлендж по здоровому образу жизни.

Своих коллег из разных городских микрорайонов они приглашают подключиться к занятиям по скандинавской ходьбе. Первыми вызов приняли общественники КТОС «Слип».

Идея приобщить к занятиям по скандинавской ходьбе жителей микрорайона пришла членам КТОСа «Мариевка». В большинстве своем активные жители на местах – люди предпенсионного и пенсионного возраста, выбрали для себя посильную физическую нагрузку – ходьбу с палками. Они написали программу по развитию скандинавской ходьбы в своем микрорайоне, выиграли грант, на средства которого закупили необходимый инвентарь, создали «Тропу здоровья». А затем бросили вызов своим соседям.

– Занятия скандинавской ходьбой – это залог здоровья и хорошего настроения. Мы призываем всех жителей заниматься ходьбой и передаем эстафету другим КТОСам, – сказала в своем видеообращении в социальных сетях председатель КТОС «Мариевка» Галина Силагина.

И предложение не осталось без ответа. 18 февраля в 20-градусный мороз на свое первое занятие вышли активисты микрорайона Слип. Перед стартом – работа с инструктором по скандинавской ходьбе. Затем первый самостоятельный круг по стадиону, и новый вызов.

– Я передаю эстафету микрорайону Переборы! Это моя родина вторая, там все друзья. Я приглашаю их заняться тем же, чем я сейчас, – сказал Галина Мисурева, председатель КТОС «Слип».

– Инициатива общественников нашла поддержку. Откликнулись на челленж активисты Зачеремушного микрорайона. Они запланировали свое мероприятие на следующий четверг. Планируют подключиться жители Перебор, Гагаринского и еще двух микрорайонов. Сейчас согласовываем график проведения вводных занятий с инструктором, – рассказала председатель комитета по развитию местного самоуправления Наталия Жигачева.

Пресс-служба администрации города Рыбинска