23 февраля и 8 марта: как выбрать digital-подарки?

19.02.2021, 8:59, Рекомендуем

Теги: Tele2, Праздник, Технологии

Пожалуй, сейчас уже нет таких людей, кого бы не охватила праздничная эйфория в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Вместе с Tele2 мы составили дайджест, который поможет определиться с самым важным атрибутом предстоящих событий – подарком.

Что говорят опросы

По данным исследований , в этом году женщины более креативно отнесутся к выбору презентов. Вопреки стереотипам, они не планируют вручать вторым половинам носки и пену для бритья. Многие дамы подарят впечатления – совместный поход в ресторан, заезд на аттракционах и т.д. Тогда как мужчины все же предпочтут традиционный подход: 58% купят цветы, конфеты или косметику.

Digital в тренде

Шопинг в интернете – это модная и удобная тема. Когда с направлением идей для подарка определились, смело покупайте сертификат в подходящий маркетплейс, магазин или ресторан.

Будьте уверены – такой подарок придется очень кстати. А уж его получатели сами разберутся, что конкретно они приобретут.

На заметку: помощником в интернет-покупках станет Tele2. Во-первых, стабильный интернет оператора доступен почти в любой точке нашей области – даже в лесу и на даче. А значит, воспользоваться сертификатом близкий человек сможет сразу же, в том числе в загородной праздничной поездке.

Во-вторых, оператор позаботился о кешбэке и начислит на номер телефона до 10% от покупок в популярных магазинах. Список партнеров размещен в разделе «Больше» на сайте и в приложении Tele2.

А еще больше можно?

В Tele2 с уверенностью отвечают – можно. Программа лояльности «Больше» включает как кешбэк, так и подарки, и значительные скидки. Клиентам достаточно выбрать интересующее предложение, кликнуть на кнопку «Получить промокод» и далее предъявить его в магазине или кафе.

Например, сейчас по промокодам от Tele2 абонентам вручат ювелирные украшения, электронные книги, детские игрушки и многое другое. Также доступны приятные скидки от крупных сетевых ретейлеров.

Ну а в завершение материала мы вместе с Tele2 желаем вам удачно провести праздники в компании с самыми близкими. А мы всегда будем рядом.