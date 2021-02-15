В Рыбинске продолжается массовая вакцинация от коронавируса
15.02.2021, 11:30, Новости
Теги: Здоровье, Здравоохранение
Вакцину получили порядка 4,5 тысяч горожан, 396 сделали прививку второго компонента.
С начала вакцинации в город поступило 5,5 тысяч доз препарата, по мере использования запас возобновляется. Записаться на прививку можно путем личного обращения в поликлинику, по телефону регистратуры или через портал Госуслуг (через услугу «Запись к врачу»).
Прививка состоит из двух компонентов. Вторую часть нужно получить через три недели после первичного обращения.
В поликлинике, перед тем, как отправить пациента на прививку, врач обязательно проведет общее обследование, уточнит об аллергических реакциях и хронических заболеваниях.
Если противопоказаний нет, то пациента отправляют на вакцинацию. Медики предупреждают, возможны послепрививочные симптомы, напоминающие простудное заболевание. Но они проходят на третий день.
– В среднем за неделю в Рыбинске прививаются около тысячи человек. Это хороший темп, который позволит нам подойти подготовленными к осеннему периоду подъема заболеваемости, – подчеркнул уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранению администрации города Рыбинска Константин Ветров.
Адреса медицинских учреждений:
Поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.
Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 206 – 050, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (https://gb3rybinsk.nethouse.ru/).
Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д.3.
Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону (4855) 200-033.
Поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул.Максима Горького, д.58
Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (http://bolnica-pirogova.ru/).
Городская поликлиника №3 имени Н.А.Семашко
Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (https://intermed76.ru/) и на портале Госуслуг.
Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:
– поликлиника № 1 ул.50 лет ВЛКСМ, 54
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.
– поликлиника № 2 ул.Кулибина, 18
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.
-поликлиника №3, ул.Свободы, 4а
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.
– поликлиника №4 ул.З. Космодемьянской,1а
Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.
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