В Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» стартовали занятия в «Школе мастера- 2021»
 

В Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» стартовали занятия в «Школе мастера- 2021»

15.02.2021, 9:25, Новости
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В Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» начались занятия первой группы производственных мастеров: шестнадцать человек, опытных производственников, приступили к обучению в «Школе мастера».

В текущем году по данной программе запланировано обучение восьми групп из числа мастеров подразделений, подчиненных директору производства.

– Мастер – это востребованная и ответственная должность, центральная фигура современного производства. Именно от работы мастера во многом зависит производительность, себестоимость продукции и безопасность на рабочем месте. Поэтому ежегодно для мастерского состава ПАО «ОДК-Сатурн» организуется обучение по различным программам повышения квалификации, – подчеркнул директор производства ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Нерубенко.

Программа обучения «Школа мастера» разработана и в конце прошлого года была актуализирована для повышения уровня знаний и профессионального опыта действующих мастеров. Данный курс направлен на более глубокое рассмотрение практических примеров работы мастера на производственном участке, на устранение потерь в работе от недостаточного понимания процессов и заполнения пробелов в их базовых знаниях стандартов предприятия.

Программа составлена в соответствии с принципами SFM (Shopfloor Management – «управление из места создания ценности») по пяти областям управления и состоит из четырех блоков: базовая часть; компетенции в области качества; компетенции в области охраны труда, пожарно-технического минимума и промышленной безопасности; личная эффективность. К преподаванию по первым трем блокам привлечены специалисты и руководители предприятия. По теме «Личная эффективность» мастерам предстоит участие в трех тренингах «Управление коммуникациями», «Управление стрессом», «Управление конфликтами», с привлечением сторонних преподавателей. В рамках программы предусмотрены не только теоретические занятия, но и большое количество практических и самостоятельных заданий на рабочем месте.

Для специалистов, вновь назначенных на должность мастера, разработана программа «Повышение уровня организации и управления производственным участком». Данный курс выстроен в соответствии с требованиями к компетентности мастера производственного участка, и охватывает его основные должностные обязанности. По этой программе в январе 2021 года в Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн» начала обучение группа вновь назначенных и вновь принятых мастеров.



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