В новые ясли пришли первые воспитанники

08.02.2021, 15:06, Новости

Теги: Бюджет, Образование, Строительство

8 февраля стал первым днем работы двух ясельных корпусов, построенных в Рыбинске по национальному проекту «Демография».

Детские сады №46 на улице Лизы Чайкиной и №92 на улице 50 лет ВЛКСМ примут 80 малышей в возрасте от полутора до трех лет.

Строительство ясельных корпусов на территории детских садов в микрорайонах Веретье-1 и Северный началось осенью 2019 года. Общая стоимость работ составила 88 миллионов рублей. Два одноэтажных корпуса оборудованы всем необходимым для обеспечения быта детей младшего дошкольного возраста.

– С открытием новых яслей полностью закрыта потребность в местах в дошкольных учреждениях микрорайонов Веретье и Северный. Всего благодаря нацпроекту «Демография», усилиям губернатора Дмитрия Миронова и правительства области мы смогли построить уже четыре дополнительных корпуса для самых маленьких. И в этом году еще планируем к сдаче сад на улице Куйбышева, что закроет потребность родителей микрорайона Полиграф, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Ясли имеют две группы, в каждую ведет отдельный вход. Мебель, игрушки, музыкальные инструменты, оборудование – все новое и привлекает внимание своих юных владельцев. В зданиях тепло, светло и просторно. Работает медицинский кабинет, предусмотрены все необходимые меры безопасности. Пока группы еще комплектуются, малыши осваиваются на новом месте, а родители признаются, что следили за строительством в ожидании открытия.

– Мы очень ждали эти ясельки, их начали строить, когда дочь только родилась, и мы сразу пошли записываться. Нам дали без проблем здесь место. И вот сейчас у наших детей есть возможность расти и развиваться в таких замечательных условиях: все новое, красивое, сочное, – рассказала Оксана Колесова, мама воспитанницы яслей №46.

– Мы живем в центре, но планируем переезд в этот район, поэтому сразу записались в этот детский сад, чтобы в дальнейшем было удобнее. Мы очень ждали открытия, следили за строительством, – поделилась Марина Баранова, мама воспитанника детского сада №92.

– Мечта всех родителей, чтобы дети ходили в такой красивый, новый детский сад: теплые полы, уютная спальная комната, много игрушек, – отметил Иван Сергеев, папа воспитанницы яслей №46.

Сейчас в очереди желающих попасть в городские ясли стоят еще 44 ребенка до трех лет. Дети постарше полностью обеспечены местами и дошкольных учреждениях Рыбинска.

Оба объекта возводила строительная организация ООО «Барзэль». Глава Рыбинска Денис Добряков поблагодарил подрядчика, который выполнил работы качественно и в короткие сроки. Также глава отметил благодарственными письмами заведующих детскими садами, приложившими немало усилий для подготовки яслей к приему воспитанников.

Пресс-служба администрации города Рыбинска