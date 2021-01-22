Массовая вакцинация в Рыбинске: как проходит и где записаться?

22.01.2021, 13:42, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

В городские лечебные учреждения поступило более 3000 доз вакцины. Это первая партия в рамках прививочной кампании. Сегодня в городской администрации состоялось совещание с главными врачами медицинских учреждений и представителями Роспотребнадзора. Медики подробно рассказали, как пройти процедуру вакцинации в Рыбинске.

Прививку в Рыбинске сделали уже 300 человек. Кабинеты для вакцинации открыты во всех поликлиниках города.

– С учетом условий хранения препарата доз вакцины хватает. Это первая партия. Важно донести до населения информацию о необходимости вакцинации, сделать информацию о прививках и вакцине максимально доступной и открытой, используя все каналы, – подчеркнул глава города Рыбинска Денис Добряков.

Запись на вакцинацию максимально упрощена. Записаться можно при личном обращении в поликлинику, по телефону лечебного учреждения, через портал Госуслуг. Например, в поликлинике горбольницы №3 обратившиеся за прививкой сразу проходят в кабинет, минуя регистратуру.

– Процедура максимально упрощена. У нас нет посещения регистратуры, нет общей очереди. Человек сразу проходит в кабинет для вакцинации. Здесь же проходит общение с врачом, заполняются документы, выполняются необходимые медицинские действия. В лечебном учреждении человек находится 30 минут после прививки, чтобы оценить состояние. Потом покидает больницу, – рассказал главный врач городской больницы №3 Павел Ширманов.

Врач обязательно проведет общее обследование, уточнит об аллергических реакциях, хронических заболеваниях. И только после этого возможна прививка. После прививки пациент получает памятку, в которой указаны возможные, но не обязательные послепрививочные симптомы, которые схожи с гриппоподобным состоянием. Они проходят на третий день.

– Сделал две прививки, чувствовал себя прекрасно после введения и первого и второго компонента, никакого изменения состояния, никакой потери работоспособности. Занимался спортом без снижения нагрузок, – поделился Павел Ширманов.

Медики подчеркивают, обязательного предварительного обследования на антитела не требуется. Вакцина будет работать, даже при наличии антител. Делать прививку можно начиная с 18 лет. Тем, кто переболел, врачи советуют сделать прививку через шесть месяцев после перенесенного заболевания.

Пресс-служба администрации города Рыбинска