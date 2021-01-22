В ПАО «ОДК-Сатурн» подвели итоги инновационного конкурса

22.01.2021, 9:35, Новости

Теги: Конкурс, ОДК-Сатурн, Промышленность

В подразделениях, подчиненных генеральному конструктору ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), подвели итоги ежегодного конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в трех номинациях: «Лучшая конструкторская работа», «Лучшая расчетно-исследовательская работа», «Лучшая технологическая работа» за 2020 год.

– В конкурсе традиционно участвуют команды специалистов и отдельные авторы, которые смогли в течение двух лет разработать новую уникальную конструкцию, провести расчетные и экспериментальные работы, освоить и внедрить новые технологии, – сказал председатель жюри конкурса – генеральный конструктор ПАО «ОДК-Сатурн» Роман Храмин. – В этот раз победителями названы инновационные работы, связанные с реализацией важнейших проектов компании – созданием гражданских авиационных двигателей серии ПД, увеличением ресурсных показателей бестселлера российского двигателестроения – двигателя Д-30КП-2, освоения серийного выпуска морских дизель-газотурбинных агрегатов.

Решение актуальных научно-технических и производственных задач в интересах предприятия стимулирует специалистов к творческому отношению к работе, изучению опыта и внедрению достижений, повышению профессионализма и карьерному росту. Немаловажным при проведении конкурса является и повышение престижности труда инженерно-технических работников.

В номинации «Лучшая конструкторская работа» 1-е место заняла работа по теме «Проектирование турбины высокого давления изделия ПД-8» (коллектив авторов конструкторского отдела турбин: Игорь Лысенко, Игорь Бухалов, Дмитрий Серов, Анна Семенова, Александр Улитичев). 2-е место – «Разработка прототипа фронтового устройства для камеры сгорания ПД-35» (коллектив авторов конструкторского отдела камер сгорания и выходных устройств: Валерий Ташкинов, Екатерина Ломохова, Алексей Бубенцов). 3-е место – «Увеличение назначенного ресурса двигателей Д-30КП-2 до 9500 часов 4875 циклов» (коллектив авторов службы главного конструктора – руководителя службы двигателей Д30КУ/КП/КУ-154 и ГТД 6/8 РМ и конструкторского отдела прочности: Александр Круглов, Евгений Судаков, Сергей Чиров, Дмитрий Лешин).

В номинации «Лучшая расчетно-исследовательская работа» 1-е место – работа по теме «Аэродинамическое проектирование высокоэффективной одноступенчатой турбины высокого давления двигателя ПД-8» (коллектив авторов конструкторского отдела турбин: Наталия Андреева, Федор Карпов, Владимир Фадеев, Денис Ларшин, Кирилл Виноградов). 2-е место – «Расчет и исследование прототипа фронтового устройства камеры сгорания двигателя ПД-35 с технологией сжигания «бедной» предварительно подготовленной смеси» (коллектив авторов конструкторского отдела камер сгорания и выходных устройств: Дмитрий Василюк, Андрей Охлобыстин, Ирина Морева). 3-е место – «Проектирование и расчет платформы вентилятора из полимерных композиционных материалов» (коллектив авторов службы главного конструктора по ПД-35,конструкторского отдела прочности и конструкторского отдела компрессоров Сергей Великородный, Дмитрий Габов, Алина Полякова).

В номинации «Лучшая технологическая работа» 1-е место – работа по теме «Технология выполнения подготовительных и сборочно-монтажных работ при постановке дизель-газотурбинного агрегата ДГТА М55Р на испытательном стенде № 2 (40МВт) сборочно-испытательного комплекса корабельных газотурбинных агрегатов и дизель-газотурбинных агрегатов» (коллектив авторов СИК КГТА/ДГТА: Василий Ерошков, Владимир Сыров, Сергей Панов). 2-е место – «Разработка технологии изготовления рабочей лопатки вентилятора из полимерного композиционного материала с трехмерным армирующим каркасом методом пропитки преформы связующим под давлением в закрытой форме» (коллектив авторов отдела полимерных композиционных материалов и дирекции опытного завода: Николай Кулаков, Александр Почищалов, Кристина Вакка, Виталий Крупенников). 3-е место – «Разработка технологии изготовления спрямляющих аппаратов изделия ПД-8 аддитивным производством» (коллектив авторов отдела аддитивных технологий, конструкторского отдела турбин, отдела главного металлурга опытного завода, дирекции опытного завода: Павел Козляков, Никита Федоров, Вадим Соколов, Ольга Лаврова, Денис Федосеев).