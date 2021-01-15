Есть и хорошие новости

15.01.2021, 7:53, Эксклюзив

Теги: Бюджет, Выборы, История, Праздник, Сарказм

На очередном заседании оргкомитета по проведению праздника «950-летие городского округа город Рыбинск» утвердили новый герб поселения и сменили название бульвара.

– История Усть-Шексны началась задолго до Екатерины II и потому имперские символы на городском гербе признаны неуместными, – пояснил мэр города.

Как следует из протокола совещания, в герб будут внесены следующие изменения: удалят (зафотошопят) лестницы, а медведь лишится секиры.

По мнению местных краеведов (не путать с короедами) сама секира на плече животного противоречит историческим фактам.

– Мы все знаем, что князь Владимир Мудрый зарубил медведицу, а не она его, – пояснил один из учредителей оргкомитета. – Так что принято решение – секиру убираем, а медведица будет изображена раздирающей волхвов.

Впрочем, на гербе останется основной символ Рыбинска – две стерляди, которыми славился наш город будучи поставщиком свежей рыбы к царскому столу.

– Парная лестница также не соответствует исторической правде – товарищ герольдмейстера фон Эндена был обычным прусским инагентом и не в курсе того, что в городе было не две пристани, а целых три! – добавил источник. – Да и императрица причаливала не в Рыбинске.

По его словам, в закон №14765 от 31 августа 1778 будут внесены следующие изменения:

«Новый герб Рыбинска восстанавливает историческую справедливость и представляет собой червленный геральдический щит. В червленном поле лазоревый пояс, над которым – зеленый берег без пристани, из-за которого видна медведица, раздирающая волхвов, привязанных к дубу; с зеленого берега спускаются две красные полосы, символизирующие кровь язычников; ниже их пояс обременен двумя сообращенными серебряными стерлядями на голубом фоне».

Кроме того, на заседании оргкомитета принято решение о переименовании бульвара «200 лет Рыбинска» в «950 лет Рыбинска», возврате всех наград СССР (врученных городу к 200-летию), а также выделении дополнительных средств из федерального бюджета на подготовку к праздничным мероприятиям.

– Выделить 1,25 млрд рублей на строительство рыбохозяйственной фермы по разведению стерляди на территории водоочистных сооружений ПАО «Рыбинские моторы», – говорится в протоколе.

В рамках юбилейных мероприятий, в городе пройдет фестиваль «Рыбинская стерлядка», на котором местные производители представят жителям и гостям города угощения из отечественных морепродуктов и кабачковой икры, а также предложат досрочно проголосовать за будущего градоначальника.

Салют тоже будет.