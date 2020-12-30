QR-код решает все

30.12.2020, 10:20, Эксклюзив

Теги: Бизнес, Бюджет, Выборы, Общество, Сарказм, Туризм

В Рыбинске состоялось торжественное открытие первой современной информационной таблички.

Высокотехнологичные знаки содержат наименование объекта, адрес, датировку, краткое описание и соответствующий QR-код. Одна из первых табличек установлена на здании часовни Югской Дорофеевой пустыни на ул. Крестовой.

На торжественном мероприятии присутствовали руководители города и региона.

– Благодаря QR-коду все желающие могут по ссылке перейти на сайт «Виситрыбинск.ру», который ведет и наполняет городской Туристско-информационный цирк, и узнать, где же вы находитесь, – рассказал представитель разработчика.

Цель проекта, который внедряет мэрия Рыбинска – привлечение внимания жителей, а особенно подрастающего поколения, к деятельности местных чиновников.

– Мы потратили 700 тысяч рублей на разработку сайта для МАУ «ТИЦ», и сейчас нам важно привлечь внимание к этому проекту, – пояснил представитель управления культуры и строительства. – В дальнейшем, все устаревшие таблички с названиями улиц и номерами домов будут заменены на современные, с QR-кодом.

Предполагается, что уже после нового года замена табличек продолжится. Кроме того, в мэрии рассчитывают отказаться от размещения информации о маршрутах общественного транспорта заменив их аналогичными табличками.

Информационные таблички изготавливаются за счет средств инвестора – частной компании, с использованием самых современных и уникальных технологий по генерации кода, а устанавливаются всеми силами городской администрации.

В дальнейшем, QR-коды размещенные в городе, будут подсказывать как пройти на ближайший избирательный участок и за кого проголосовать.

Доступ к информации осуществляется по тарифам инвестора.