Лишь 13 процентов жителей Ярославской получат годовую премию в полном объеме

22.12.2020, 9:35, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Ярославской области, чтобы узнать, будут ли им выплачивать годовую премию.

Только 13% жителей Ярославской области сообщили, что годовую премию им выплатят в полном объеме – это выше среднего показателя в стране (9%). В свою очередь, больше всего тех, кто получит премию в полном объеме, в Иркутской (17%) и Ленинградской (16%) областях, меньше всего – в Омской и Свердловской областях (по 4%).

Ни один респондент из Ярославской области не заявил, что получит премию частично. 2% рассказали, что нынче премии не будет, хотя обычно компания ее выплачивает. 60% сообщили, что у них на работе в принципе нет годовых премий и этот год ничем не отличается от предыдущих. Остальные пока не знают, каковы планы руководства на этот счет.

Доля тех, кто получит полную премию, выше всего в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Интересно, что в госсекторе же самая высокая доля тех, кто в этом году премию не получит, хотя обычно получает — 18%. Те респонденты, в чьих компаниях премию обычно никогда не выплачивают, преобладают в сфере продаж – 67%.