Граждане, не уплатившие имущественные налоги, стали должниками
 

Граждане, не уплатившие имущественные налоги, стали должниками

21.12.2020, 16:23, Детали
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1 декабря 2020 года истек срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, а также налога на доходы физических лиц по налоговому уведомлению за 2019 год.

Налогоплательщики, не исполнившие свою обязанность в установленный срок, стали должниками.

Начиная со 2 декабря за каждый календарный день просрочки платежа налоговыми органами начисляются пени, что влечет дополнительные расходы для физических лиц. Если гражданин не уплатил налоги в срок, налоговый орган направит ему требование. При неисполнении требования, налоговый орган будет вынужден обратиться в суд для взыскания задолженности. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет должника, арестовать его имущество или ограничить выезд за границу.

В связи с этим УФНС России по Ярославской области рекомендует гражданам, по каким-либо причинам не успевшим уплатить налоги в установленные законодательством сроки, как можно скорее погасить имеющуюся задолженность.

Получить актуальную информацию о своих налоговых обязательствах и осуществить оплату удобно с помощью электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». Проверить наличие задолженности перед бюджетом по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, а также налогу на доходы физических лиц можно и на Едином портале государственных услуг, либо обратившись в любую налоговую инспекцию или МФЦ, где будет проверено наличие задолженности и выдан документ для ее уплаты.

Кроме того, оплатить имеющуюся задолженность возможно, используя сервис «Уплата налогов и пошлин», мобильное приложение «Налоги ФЛ» или обратившись с платежным документом в банки или любое отделение Почты России.

Встречайте Новый год без налоговых долгов!



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