Рыбинцам вернут до 2000 рублей за покупку смартфона

21.12.2020, 14:50, Рекомендуем

Теги: Tele2, Интернет, Праздник, Технологии

Одним из самых желанных подарков на Новый год по статистике станет смартфон. В преддверии праздника Tele2 запустила в своих салонах выгодные предложения на покупку гаджетов.

Так, приобретая смартфон, вы можете получить кешбэк до 2000 рублей в зависимости от тарифа. Предложение распространяется на модели Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S. Сумма кешбэка будет начисляться на счет абонента Tele2 в течение 7 месяцев после покупки и может быть использована на оплату услуг Tele2. На тех же условиях абоненты могут выбрать другие смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei, участвующие в акции , и получить кешбэк до 1000 рублей.

За покупки и другие операции в торговых точках Tele2 клиенты будут получать реальные и виртуальные презенты, например, упаковочную бумагу для подарков или поздравительную маску в Instagram. Подробности необходимо уточнять у продавцов в розничной сети.

Оператор напоминает, что в розничной сети Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.