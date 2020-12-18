Выбираем подарок. На какие смартфоны стоит обратить внимание

18.12.2020, 9:49, Рекомендуем

Теги: Tele2, Праздник, Технологии

Телефоны не относятся к товарам первой необходимости, но надо признать – в течение дня мы пользуемся ими очень часто. Любопытно, но в период пандемии спрос на устройства не снизился, а даже наоборот – по данным Tele2 и крупных ретейлеров, вырос. Мы подготовили советы, которые помогут выбрать хороший и недорогой смартфон – как себе на новый год, так и близким.

Держи марку

Производитель – это первое, на что стоит обратить внимание. Крупные корпорации вкладывают много инвестиций в развитие и совершенствование технологий. Например, экран лучшего качества потребляет на 20% меньше заряда аккумулятора. Как результат: телефон надо будет заряжать намного реже.

А что внутри

Технические характеристики смартфона должны отвечать потребностям и привычкам будущего владельца. Скажем, человеку, который активно пользуется соцсетями, нужен гаджет с двумя хорошими камерами – внешней и фронтальной, а также с большим объемом памяти, чтобы было где хранить фото и видео. Для любителей игр выбирайте гаджеты с внушительной оперативной памятью – от 6 Гб. Путешественники оценят водонепроницаемый корпус, а предпринимателям и карьеристам подойдут устройства с большим ресурсом аккумулятора.

4G бывает разным

Почтальон Печкин говорил, что Новый год нельзя встречать без телевизора, а мы скажем, что смартфон бесполезен без интернета. При выборе устройства обращайте внимание не только на наличие значка 4G (LTE) на упаковке, но и на список доступных частот. Например, Tele2 строит сети четвертого поколения с использованием сразу трех частот – 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц.

Если в первом диапазоне станция вещает на 7-10 км вокруг, то в других охват несколько меньше, но скорость выше. Поскольку в области базовые станции размещены реже, то логично, что на трассах, в лесу и т.д. покрытие 4G обеспечивается в основном за счет диапазона 800 МГц.

А в городе, благодаря тому, что всегда есть сразу три частоты, ваш телефон будет сам «перескакивать» с одной на другую в зависимости от загруженности сети. Это обеспечит максимальную скорость интернета в любой ситуации.

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