Снижение минимальной заработной платы в Казахстане

16.12.2020, 9:55, В мире

Теги: Безработица, Работа, СМИ

На сегодняшний день стало известно, что Казахстан находится на последнем месте, среди ЕАЭС стран по уровню минимальной заработной платны, о чем сообщают новости РК . В результате того, что сейчас наблюдается девальвация местной валюты тенге, в долларах минимальная зарплата уменьшилась с 111 до 100.

Особенности снижения зарплат

На сайте Kursiv.kz вниманию посетителей предлагаются только самые свежие новости, обновляемые на регулярной основе. Проведение аналитики показало, что данный спад наблюдается за период с января по сентябрь этого года. При этом пока не понятно, сохраниться ли данная тенденция и дальше или уже в скором времени будут наблюдаться значительные изменения.

В 2020 году все страны, кроме Казахстана, проиндексировали МЗП. Жители страны смогли также получить прибавку к своей заработной плате, которая составляет:

Максимум 21%;

Минимум 6%.

Еще в начале этого года, по словам министра социальной защиты и труда, заработная плата будет повышена с 42.5 тысяч до 72 тысяч тенге. В результате того, что минимальная заработная плата будет повышена, можно наблюдать также рост и остальных разрядов, что в результате позволит увеличить зарплату на территории всей страны. Именно такое заявление сделал министр во время своего выступления. Однако на сегодняшний день ситуация выглядит несколько иначе, как можно заметить, размер минимальной заработной платы снизился и пока без перспектив.

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Вы сможете следить за последними изменениями по минимальной заработной плате на территории Казахстана. Какой будет ситуация уже в 2021 году пока остается не понятным. Планируется, что уже в скором времени минимальная зарплата жителей должна увеличиться, но так ли будет на самом деле, никто не дает гарантий. Также на сайте каждый из вас сможет следить и за другими актуальными новостями в разных сферах и направлениях, которые предлагаются всем читателям в свободном доступе в любое удобное для них время.