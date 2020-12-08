Представители ПАО «ОДК-Сатурн» познакомили школьников с зелеными технологиями при создании и производстве газотурбинной техники

08.12.2020, 9:11, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность, Экология

ПАО «ОДК-Сатурн» провело тематическую встречу «Экология и Сатурн» для учащихся старших классов технологического профиля рыбинской средней образовательной школы № 30.

Об экологической ответственности школьникам рассказали представители службы генерального конструктора предприятия – эксперт отдела планирования и развития Анатолий Лысенко и начальник конструкторского отдела камер сгорания и выходных устройств Валерий Ташкинов, а также ведущий специалист отдела охраны окружающей среды службы главного инженера Анастасия Трубецкая.

– Мы рассказали старшеклассникам о том, как создается продукция ПАО «ОДК-Сатурн», авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки, с учетом российских и зарубежных экологических требований, – пояснил Анатолий Лысенко. – Специалисты познакомили ребят с процессами, происходящими в газотурбинных двигателях, с основными узлами, влияющими на экологию: с камерой сгорания – источником вредных выбросов, вентилятором компрессора – источником шума; со способами измерения вредных выбросов и шума, мероприятиями по сокращению и приведению их к нормам. Учащиеся узнали и о том, как обеспечивается экологическая безопасность на предприятии: о новых инновационных технологических процессах изготовления деталей, о внедрении современных установок по очистке воды, восстановлении охлаждающих эмульсий. Уверен, что по результатам встречи ряд учащихся 11 классов в качестве тем образовательных проектов выберут проекты, связанные с деятельностью ПАО «ОДК-Сатурн».

Профоринтационные встречи для школьников с участием ПАО «ОДК-Сатурн» стали традиционными. Цель подобных мероприятий – повысить интерес учащихся к профессиям двигателестроительной отрасли, привлечь внимание к предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации как к престижному работодателю, создать условия для формирования соответствующих компетенций школьников.

– Такие мероприятия развивают практическую составляющую знаний, которые дети получают на уроках, в метапредметной плоскости, – отметила директор СОШ № 30 Антонина Новикова. – По требованиям нового образовательного стандарта в аттестат одиннадцатиклассника ставится оценка за индивидуальный образовательный проект, который они разрабатывают под руководством наставника – им может быть родитель, педагог дополнительного образования, специалист предприятия. В прошлом году было несколько проектов, руководителями которых стали представители предприятия. Это глубокая целенаправленная хорошо организованная профориентационная работа ПАО «ОДК-Сатурн».

Ведение экологически ответственного бизнеса является составляющей стратегического развития ПАО «ОДК-Сатурн». Рыбинское предприятие ОДК является победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2019» в номинации «За экологическую ответственность». По результатам эколого-энергетического рейтинга агентства «Интерфакс-ЭРА» за 2019 год ПАО «ОДК-Сатурн» занимает 12-е место из 5899 предприятий России, 3-е место из 142 предприятий Ярославской области.