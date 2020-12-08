Представители ПАО «ОДК-Сатурн» познакомили школьников с зелеными технологиями при создании и производстве газотурбинной техники
 

Представители ПАО «ОДК-Сатурн» познакомили школьников с зелеными технологиями при создании и производстве газотурбинной техники

08.12.2020, 9:11, Новости
Теги: , , ,

ПАО «ОДК-Сатурн» провело тематическую встречу «Экология и Сатурн» для учащихся старших классов технологического профиля рыбинской средней образовательной школы № 30.

Об экологической ответственности школьникам рассказали представители службы генерального конструктора предприятия – эксперт отдела планирования и развития Анатолий Лысенко и начальник конструкторского отдела камер сгорания и выходных устройств Валерий Ташкинов, а также ведущий специалист отдела охраны окружающей среды службы главного инженера Анастасия Трубецкая.

– Мы рассказали старшеклассникам о том, как создается продукция ПАО «ОДК-Сатурн», авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки, с учетом российских и зарубежных экологических требований, – пояснил Анатолий Лысенко. – Специалисты познакомили ребят с процессами, происходящими в газотурбинных двигателях, с основными узлами, влияющими на экологию: с камерой сгорания – источником вредных выбросов, вентилятором компрессора – источником шума; со способами измерения вредных выбросов и шума, мероприятиями по сокращению и приведению их к нормам. Учащиеся узнали и о том, как обеспечивается экологическая безопасность на предприятии: о новых инновационных технологических процессах изготовления деталей, о внедрении современных установок по очистке воды, восстановлении охлаждающих эмульсий. Уверен, что по результатам встречи ряд учащихся 11 классов в качестве тем образовательных проектов выберут проекты, связанные с деятельностью ПАО «ОДК-Сатурн».

Профоринтационные встречи для школьников с участием ПАО «ОДК-Сатурн» стали традиционными. Цель подобных мероприятий – повысить интерес учащихся к профессиям двигателестроительной отрасли, привлечь внимание к предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации как к престижному работодателю, создать условия для формирования соответствующих компетенций школьников.

– Такие мероприятия развивают практическую составляющую знаний, которые дети получают на уроках, в метапредметной плоскости, – отметила директор СОШ № 30 Антонина Новикова. – По требованиям нового образовательного стандарта в аттестат одиннадцатиклассника ставится оценка за индивидуальный образовательный проект, который они разрабатывают под руководством наставника – им может быть родитель, педагог дополнительного образования, специалист предприятия. В прошлом году было несколько проектов, руководителями которых стали представители предприятия. Это глубокая целенаправленная хорошо организованная профориентационная работа ПАО «ОДК-Сатурн».

Ведение экологически ответственного бизнеса является составляющей стратегического развития ПАО «ОДК-Сатурн». Рыбинское предприятие ОДК является победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2019» в номинации «За экологическую ответственность». По результатам эколого-энергетического рейтинга агентства «Интерфакс-ЭРА» за 2019 год ПАО «ОДК-Сатурн» занимает 12-е место из 5899 предприятий России, 3-е место из 142 предприятий Ярославской области.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / 80 лет одной из старейших гидроэлектростанций России – Угличской ГЭС

08.12 / Окрыленные в Ярославле: Страницы истории авиации

03.12 / Учащиеся «Кванториума» изготавливают необычные кормушки для птиц

02.12 / В ПАО «ОДК-Сатурн» введена в промышленную эксплуатацию роботизированная линия нанесения огнеупорного покрытия

30.11 / 13 процентов ярославцев спят менее шести часов в день

26.11 / ПАО «ОДК-Сатурн» продолжает формировать групповые цифровые компетенции персонала

26.11 / Учащиеся школы № 17 участвуют в проекте «Решаем вместе!»

25.11 / Туристы и интересы частника важнее дорог и детей?

25.11 / Депутаты завершили слушания по бюджету 2021 года и плановых периодов 2022 и 2023 годов

25.11 / Скажи профессии «Да!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска