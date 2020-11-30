Рыбинск присоединился к благотворительной акции «Мы вместе»

30.11.2020, 14:48, Новости

Теги: Благотворительность, Здоровье

В Рыбинске для помощи медикам в рамках всероссийской благотворительной акции «Мы вместе» организуют работу волонтеров.

Нужна поддержка транспортом для доставки врачей на домашние вызовы и развоза лекарств амбулаторным больным, а также работа на телефоне для сбора информации.

Начала работу Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» по содействию медицинской службе города в работе по противодействию коронавирусной инфекции.

– Идет большая заболеваемость, как среди населения, так и среди медиков. Медицинского персонала в Рыбинске не хватает порядка ста человек. Медицинским учреждениям в данной ситуации работать очень сложно. Мы приглашаем тех, кто имеет возможность оказать помощь транспортом или работой в кол-центре, – рассказала Наталья Шульдина, заместитель главы по социальным вопросам.

С 23 ноября началась выдача препаратов заболевшим коронавирусной инфекцией и проходящим лечение на дому. От волонтера требуется забрать препарат из поликлиники и отвезти больному. Транспорт нужен терапевтам в доставке по городу. 30 вызовов в день – тяжелая нагрузка, как физическая, так и временная. Помощь волонтёров поможет сократить время ожидания для пациентов и силы врачей.

Третий вариант – работа в кол-центре в регистратуре поликлиники. Это работа не менее, чем на два-три часа. Нужно обзванивать больных, находящихся на амбулаторном лечении, получить и записать информацию о состоянии здоровья, чтобы затем передать врачу для дальнейшего ведения больного. Главные врачи предварительно проведут учебу для волонтеров.

– Приглашаем всех, кто хочет и может оказать такую помощь медикам, присоединиться к проекту. Для этого нужно направить письмо на электронную почту [email protected], специалист вышлет заявку, её нужно заполнить и отправить обратно. Вас включат в волонтёрский резерв благотворительной акции «Мы вместе», – пояснила Наталья Шульдина.

В настоящее время уже откликнулись 30 человек, готовых оказывать помощь. В ближайшее время механизм работы волонтеров по трем направлениям будет отработан, отметили в пресс-службе администрации города.