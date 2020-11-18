В Рыбинске прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима
 

В Рыбинске прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима

18.11.2020, 15:39, Новости
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В Рыбинске в очередной раз проверили соблюдение масочного режима в магазинах и торговых точках.

Сегодня сотрудники потребительского рынка товаров и услуг посетили 11 предприятий сферы торговли Зачеремушного микрорайона и Слипа.

Сотрудники отдела потребительского рынка товаров и услуг отмечают, что в ходе проверок практически не фиксируют нарушений со стороны торговых предприятий, сокращается число посетителей, игнорирующих обязательное ношение маски.

– Такие рейды мы проводим с весны. Если фиксировали нарушения в 30% проверенных объектах, то сейчас нарушения масочного режима минимальны, примерно в 2-3% объектах от общего числа, – рассказала Лариса Белова, консультант отдела потребительского рынка товаров и услуг.

Во время проверки сотрудники обошли все торговые точки, расположенные в крупном торговом центре. Только в одном отделе продавцу вынесли предостережение за неправильное ношение маски. В целом все необходимые меры предосторожности соблюдаются, предприниматели сами заинтересованы в безопасности своих продавцов и покупателей. Есть торговые точки, которые при входе предлагают одноразовые средства защиты.

– Все понимают, что ситуация сложная, это не просто чье-то желание, а это требования Роспотребнадзора, и такие меры закреплены на уровне Правительства области. Все сознательно подходят к соблюдению необходимых требований, – подчеркнула Лариса Белова.

За нарушения протоколы об административных нарушениях в соответствии с полномочиями специалисты не составляют, тем не менее, информацию о фактах нарушения в торговых точках передают в надзорные органы. В случае установления факта нарушения в магазине может быть проведена повторная проверка. Также специалисты выходят на проверки по поступившим сообщениям от жителей.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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