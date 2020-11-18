Топ высокооплачиваемых вакансий Ярославской области
 

Топ высокооплачиваемых вакансий Ярославской области

18.11.2020, 10:28, Детали
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Эксперты hh.ru, сервиса для поиска работы и сотрудников, подготовили традиционную подборку самых высокооплачиваемых вакансий в Ярославской области.

Около 8% от общего числа вакансий, открытых сегодня в регионе, предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. По России в целом доля таких вакансий выше – 14%.

– Во второй половине октября рынок труда ощутил на себе вторую волну эпидемии, восстановительный тренд, наблюдаемый с июня, замедлился. В октябре в большинстве регионов страны наблюдается небольшое снижение спроса на персонал: так, в Ярославской области количество вакансий уменьшилось на 1% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северу ЦФО.

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Ярославской области в ноябре:

Руководитель отдела продаж – от 180 000 до 500 000 руб. на руки
Руководитель отдела продаж (новостройки) – от 200 000 руб. на руки
Риэлтор – от 50 000 до 350 000 руб. на руки
Риэлтор (офис “Метро на Фрунзе”) – от 50 000 до 300 000 руб. на руки
Руководитель отдела программирования (федеральная компания, разработчик) – от 150 000 до 200 000 руб. на руки

Также эксперты hh.ru составили отдельную подборку высокооплачиваемых вакансий ноября, в которых работодатель прямо указал удаленный формат работы. Большинство открыты компаниями из Москвы, но доступны соискателям из любых регионов.

Высокооплачиваемая работа в удаленном формате:

Руководитель разработки продукта – Сан-Франциско (удаленная работа) – от 6 500 до 7 500 USD до вычета налогов
Системный программист (Open-source) – Москва (удаленная работа) – от 230 000 до 450 000 руб. на руки
Ведущий консультант SAP ERP MM SD
Москва (удаленная работа) до 380 000 руб. до вычета налогов
Lead Product Designer – Москва (удаленная работа) – от 250 000 руб. на руки
Инженер связи – Москва (удаленная работа) – до 220 000 руб. до вычета налогов
Инженер-разработчик – Москва (удаленная работа) – от 200 000 руб. до вычета налогов
Middle/Senior iOS Developer (Story Maker) – Новосибирск (удаленная работа) – до 250 000 руб. на руки
Бизнес-аналитик сервисной платформы – Москва (удаленная работа) – от 180 000 руб. до вычета налогов
Старший аналитик – Москва (удаленная работа) – от 180 000 до 220 000 руб. до вычета налогов
Инженер-программист по автоматизированному тестированию – Калуга (удаленная работа) – от 3 500 USD до вычета налогов



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