В Рыбинске проверяют соблюдение масочного режима

06.11.2020, 10:24, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В Рыбинске проверяют торговые центры, магазины, кафе и салоны красоты на соблюдение санитарно-эпидемических мероприятий.

Обследования предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг проводят специалисты отдела потребительского рынка товаров и услуг городской администрации. За период с март по октябрь проведен 3221 рейд, зафиксировано 354 нарушения масочного режима.

Масочный режим действует на территории Ярославской области с 16 мая. А с 28 октября ношение индивидуального средства защиты стало обязательным на территории всей страны. Использование средств защиты органов дыхания обязательно во всех публичных местах: магазинах, заведениях общественного питания, при поездке на общественном транспорте.

– Рейды проводятся в ежедневом режиме, обследования носят больше профилактический характер, без составления административных протоколов, тем не менее, результат есть. Например, в сентябре мы фиксировали факты нарушения масочного режима в 30% проверенных объектов. А в октябре из проверенных 287 объектов нарушения выявлены в 29, а это лишь 10% – рассказала начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Элина Абрамович.

В настоящее время практически не фиксируются нарушения масочного режима в сетевых магазинах, в продовольственных магазинах. Значительно меньше стало нарушений в непродовольственной сети. Но часто нарушения масочного режима отмечаются на ярмарках и в объектах нестационарной торговли – киоски, павильоны, лотки.

Как пояснила Элина Абрамович, без масок чаще можно встретить покупателей, и в этом случае надо понимать, что при отказе обсуживать такого посетителя действия кассира, продавца не могут рассматриваться как действия, нарушающие права потребителей. Поскольку такие действия со стороны хозяйствующего субъекта отвечают принципу разумного поведения участников гражданских отношений. При этом граждане, не выполняющие требование о ношении масок при посещении общественных мест, могут быть привлечены к административной ответственности на основании Кодекса РФ об административных правонарушениях.

За нарушение масочного режима штрафы установлены в размере: для граждан от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

Пресс-служба администрации города Рыбинска