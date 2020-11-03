У новой школы на Слипе оборудовали остановочный пункт

03.11.2020, 8:58, Новости

Теги: Благоустройство, Транспорт

В рамках развития дорожной инфраструктуры у новой школы на улице Тракторной оборудовали остановочный павильон.

С 1 ноября остановочный пункт получил новое название: вместо «Улица Волкова» – «Школа на Тракторной улице».

Установка нового остановочного павильона была запланирована при строительстве подъездных дорог к новой школе и тротуаров вдоль улицы Пестеля. В рамках благоустройства были оборудованы остановочные карманы для общественного транспорта. В начале ноября со стороны школы, где останавливаются автобусные маршруты №11 и 18-т, установили остановочный павильон.

– Остановочную площадку дооборудовали остановочным павильоном. Установили металлоконструкцию, обшитую поликарбонатом. Это создаст более комфортные условия для ожидающих общественный транспорт. Стоимость остановки – 150 тысяч рублей, средства выделены из городского бюджета, – рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Остановочные карманы для общественного транспорта сделаны с двух сторон улицы Пестеля. В ближайшее время и на противоположной стороне дороги, где проходит автобусный маршрут №8, планируется также оборудовать остановочный комплекс, отметили в пресс-службе администрации города.