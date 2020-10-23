У 280 жителей Ярославской области аннулированы кредитные каникулы

23.10.2020, 12:07, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

За весь период действия кредитных каникул – с апреля по сентябрь – этой мерой поддержки воспользовались более 1,5 тысяч жителей области.

Однако, на сегодняшний день 280 заемщиков из их числа (или почти 20%) получили от кредиторов уведомление об аннулировании каникул.

Шестимесячная отсрочка платежей по кредиту предоставлялась кредиторами по требованию заемщиков. В течение последующих 90 дней после начала каникул клиент по закону должен был подтвердить кредитору свое право воспользоваться данной мерой, то есть принести документ, свидетельствующий о 30-процентном снижении дохода по сравнению с предыдущим годом.

Однако это сумели сделать не все заемщики. В этом случае банк вправе не только доначислить пропущенные платежи, но и назначить штрафы и пени за просрочку. Кроме того, информация о просроченной задолженности может попасть в кредитную историю заёмщика.

– Кредиторы стараются дозвониться, достучаться до каждого заемщика, чтобы люди поняли, какие документы от них ждут. Если бы не эти меры, аннулированных каникул могло быть значительно больше. Но вызывают беспокойство те, кто не отвечает ни на звонки, ни на СМС, ни на письма. Прятаться от банка – неразумная позиция. Кредиторы идут навстречу заемщику, главное – вовремя заявить о своей проблеме, – предупреждает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Банк России рекомендует кредиторам переводить клиентов с аннулированными кредитными каникулами на собственные программы реструктуризации кредитов, что позволит гражданам избежать начисления пени, штрафов, других проблем, связанных с испорченной кредитной историей.