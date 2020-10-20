В Рыбинске Советы отцов организуют дежурства на общественных территориях

20.10.2020, 17:30, Новости

Теги: Безопасность, Благоустройство

В Рыбинске получила развитие инициатива организации Советов отцов.

Одна из функций добровольного родительского сообщества – дежурство на общественных территориях, где гуляют дети. Помощь взрослых жителей микрорайона Слип теперь потребовалась новой школе на улице Тракторной. Дети и подростки не всегда используют территорию спортивной площадки по назначению.

Вход на территорию новой школы, открывшуюся 1 сентября для школьников, сейчас разрешен только в будни: с 7 до 19 часов. Руководство школы называет меру вынужденной. Подростки катаются на велосипедах по газону футбольного поля и специальному покрытию беговых дорожек, бьют стекло и бутылки в хоккейной коробке, оставляют после вечерних посиделок горы мусора: упаковки из-под чипсов, коробки из-под сока и многое другое.

– Это не постоянный режим. Только до решения организационных вопросов. Сейчас ведется работа по созданию Совета отцов микрорайона, школьного спортивного клуба. Мы готовы открыть спортивную площадку для детей в вечернее и время и в выходные, как и было ранее, но под руководством взрослого человека или ответственного лидера. Важно, чтобы и родители, и педагоги сплоченно формировали у детей бережное и ответственное отношение к общему имуществу, но работа в этом направлении предстоит большая, – пояснила директор СОШ №4 Елена Благовещенская.

Территория новой школы – островок современного благоустройства в микрорайоне. Она стала точкой притяжения не только для подростков, но и родителей с маленькими детьми. Получается, что из-за необдуманного поведения одних, страдают все.

– Есть предложение по аналогии с парком на улице Волочаевской создать Совет отцов микрорайона, чтобы жители могли следить за порядком на территории новой школы, использованием спортивного оборудования по назначению. Как депутат готов помогать, участвовать. Понимаю, что за детьми нужен контроль, – рассказал депутат муниципального совета Александр Егоров.

Пресс-служба администрации города Рыбинска