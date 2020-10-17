Депутаты против генерации

17.10.2020, 14:04, Главное

Теги: ЖКХ, Межрегионгаз, Муниципальный совет, Общество, ОДК-Сатурн, Прокуратура, Теплоэнерго

Три депутата рыбинского муниципального совета обратились к прокурору города с просьбой «оказать максимальное содействие … и организовать проверку» хода ремонтных работ на теплосетях, которые производит ООО «Рыбинская генерация».

Как пишут авторы:

«на протяжении нескольких месяцев каналы для прокладки сетей находятся в открытом состоянии, темпы проведения работ оставляет желать лучшего, рабочие на объектах появляются крайне нерегулярно, в результате чего, создается повышенная опасность для жителей микрорайона.

На тротуаре, проходящем по улице Черняховского и несущем основную нагрузку движения в детские дошкольные учреждения и школы микрорайона в настоящее время отсутствует асфальтовое покрытие, что создает проблемы при движении по нему пешеходов, особенно в утреннее и вечернее время.

На протяжении несколько месяцев производятся земляные работы у дома № 1 по улице Набережная Космонавтов, а также отсутствует отопление в ряде детских спортивных учреждений микрорайона.

Подобная ситуация наблюдается и в микрорайоне «Переборы», а также в черте города».

Отопление поступило практически во нее дома и учреждения, отмечают депутаты, но наступление холодов и предстоящие отрицательные температуры воздуха вызывают озабоченность у населения о возможной угрозе качественного теплоснабжения.

При этом, «неоднократные обращения в ООО «Рыбинская генерация» не приносят никаких результатов».

Напомним, в сентябре 2019 года муниципальный совет одобрил безвозмездную передачу активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация».

По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием («Теплоэнерго» возвращает эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (разумеется за счет роста тарифа – то есть потребителей).

По официальной информации администрации Рыбинска 5 октября 2020 года в городе завершился двухнедельный период, выделенный коммунальным службам на запуск системы отопления города. «На полноценный режим работы вышли 27 котельных. Теплоноситель подается на все объекты социальной сферы и в 99% многоквартирных домов».