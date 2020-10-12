Ломбарды будут работать по новым правилам

12.10.2020, 13:46, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа

С 12 октября начали действовать изменения первого этапа регулирования рынка ломбардов, направленного на развитие ломбардной деятельности.

Теперь сумма займа, выдаваемого в ломбарде, будет ограничена суммой оценки закладываемой вещи, согласовать ее должны обе стороны – ломбард и заемщик. Кроме того с 30 до 300 тыс. рублей поднята максимальная сумма невостребованного залога, который должен реализовываться ломбардом через публичные торги.

Нововведения следующего этапа регулирования деятельности ломбардов вступят в силу в январе 2021 года.

С этой даты получить статус ломбарда и войти в реестр можно будет только после прохождения процедуры допуска Банка России. Регулятор будет вправе исключить ломбард из реестра, если в течение года тот неоднократно нарушал законодательство или фактически не вел деятельность. Изменения коснутся и документов, которые выдаются заемщику. Если сегодня это залоговый билет и индивидуальные условия договора потребительского займа, то с середины следующего года будет только залоговый билет, где пропишут все необходимые условия.

– Поскольку ярославцы пользуются услугами ломбардов, особенно важно, что новые законодательные нормы будут защищать права заемщиков, – прокомментировал значимость новаций управляющий ярославского отделения Банка России Владимир Алексеев.

По информации ярославского отделения Банка России в I полугодии 2020 года ломбарды предоставили жителям региона займы на общую сумму свыше 276 млн рублей, что 11,4% больше чем в аналогичный период прошлого года. На территории Ярославской области действуют 110 офисов ломбардов.