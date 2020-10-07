Лечение одышки у пожилых людей

07.10.2020, 15:25, Рекомендуем

Теги: Здоровье, Здравоохранение

При одышке дыхание человека становится частым и глубоким. У пенсионеров одышка возникает по характерным причинам. Специалисты пансиона для пожилых «Дача» рассказывают о лечении проблемы в старости.

Симптомы

• Частое поверхностное дыхание

• Возникает удушье

• Человек шумно вдыхает и выдыхает

• Ощущается сильное давление в грудине

Причины

• Физические нагрузки. Длительный подъем по лестнице, долгая прогулка, активный физический труд могут вызвать одышку. Привычка к малоподвижному образу жизни и избыточный вес ухудшают ситуацию. Чтобы справиться с одышкой, нужно ввести регулярные физические нагрузки, которые можно постепенно увеличивать (обязательно проконсультируйтесь по этому вопросу с врачом!). Также нужно поддерживать здоровый вес.

• Эмоциональные нагрузки, неврозы. Когда такие ситуации происходят часто, нужно обратиться к врачу.

• Анемия. Заболевание нужно лечить, может привести к осложнениям.

• Сердечная астма. Способна вызвать длительную одышку и привести к отеку легких.

• Сердечная недостаточность. Одышка развивается в лежачем положении, пропадает в сидячем. Такой симптом указывает на серьезную проблему, нужно идти к кардиологу.

• Тромбофилия артерии легкого. При ней развивается сильный кашель, грудная боль, посинение кожных покровов, отечность и судорожность в ногах. Тромб может переместиться в артерию легкого, что повлечет за собой смерть. При симптомах тромбофилии нужно незамедлительно обращаться к врачу.

• Легочные заболевания, трудное дыхание. Обращаются к пульмонологу.

Виды одышки

Одышка делится на следующие виды:

• Экспираторная – воздух с трудом выдыхается;

• Инспираторная – воздух с трудом вдыхается;

• Смешанная – самый частый тип, при котором трудно вдыхать и выдыхать. Часто бывает у пенсионеров с сердечными болезнями.

Лечение

Одышку лечат медикаментами, дыхательной гимнастикой, народными средствами.

Лечение медикаментами проводится после полноценного обследования человека и выявления верной причины болезни. Лекарства назначают в зависимости от болезни.

Людям, склонным к одышке, полезна подходящая активность для тренировки легких. Пожилому человеку подойдут дыхательная гимнастика, плавание, прогулки в парке, ЛФК.

Из народных средств популярны рецепты на основе меда, сирени, мелиссы, клюквенных листьев, конского каштана.

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Одышку у пожилого человека можно вылечить. Сначала нужно пойти к врачу для диагностики и поиска первопричины, а затем начать лечение. Также нужно перейти на здоровый образ жизни: бросить курить, быть физически активным, правильно питаться.