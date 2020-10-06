Что делать с поврежденными деньгами?
 

Что делать с поврежденными деньгами?

06.10.2020, 11:08, Детали
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– Ребенок вытащил из кошелька и порвал 500 рублей. Для меня эти деньги не пустяк, надеюсь, что они не пропадут просто так. Хочу понять, могу ли я ими рассчитаться на кассе, или надо куда то идти, чтобы обменять? Ольга Р. (г. Мышкин)

Отвечает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова:

Банкноты сделаны из бумаги, поэтому подвержены различным повреждениям. В одних случаях повреждения не мешают рассчитаться банкнотой или же обменять её, в других – использовать её не удастся.

Рассмотрим различные случаи, когда деньги порвались:

– если на банкноте лишь небольшие проколы, такое повреждение не опасно. Ею можно рассчитаться, например, в магазине. Затем, когда такая банкнота попадет в банк, ее выведут из обращения и уничтожат;
– если у банкноты не хватает уголка или края, то ею по-прежнему можно расплатиться, поэтому смело идите с ней в магазин. Но если площадь утраченного уголка или края была значительной, то с банкнотой лучше сразу отправиться в банк;
– если у банкноты не хватает значительной части, то с ней однозначно придется идти в банк. Для этого вам необходимо аккуратно собрать все оставшиеся фрагменты и отнести их в банк для проведения экспертизы. Если от банкноты осталось меньше 55%, то ее уже не обменять. Но поврежденные банкноты, сохранившие необходимую для обмена площадь, обменяют на новые. Такая проверка может занять существенное время, но буден для вас совершенно бесплатно.



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