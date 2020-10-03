93% ярославцев негативно относятся к употреблению алкоголя в рабочее время

03.10.2020, 12:03, Новости

Теги: Бизнес, Работа

3 октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Специально к дате Служба исследований hh.ru выяснила, как в регионе относятся к употреблению алкогольных напитков на рабочем месте и какие меры по пропаганде трезвого образа жизни применяют работодатели.

69% опрошенных соискателей из Ярославской области признались, что в целом иногда употребляют алкогольные напитки, 24% заявили, что не пьют совсем. Выше всего доля употребляющих алкоголь соискателей – в сфере закупок и топ-менеджмента (71% и 70% соответственно), ниже всего – среди рабочего персонала и представителей науки и образования (47% и 46% соответственно).

Среди тех опрошенных, кто употребляет алкоголь и работает не из дома в данный момент, 67% заявили, что никогда не пьют на рабочем месте. 30% признались, что иногда могут выпить по особым поводам (корпоративы, дни рождения коллег и т.д.), 3% — что могут позволить себе выпить без особой причины.

Чем старше респондент, тем более вероятно, что он будет позволять себе выпить на рабочем месте: среди соискателей в возрасте 55 и старше, например, лишь 43% указали, что не употребляют алкоголь в рабочее время, 45% — могут выпить на дне рождения коллеги, и целых 12% — могут позволить себе выпить без особой причины. Выше всего доля никогда не употребляющих алкоголь на работе — среди рабочего персонала (83%) и в медицинской сфере (78%). Ниже всего — в сфере закупок (57%).

– С массовым переходом на дистанционную занятость в связи с пандемией в обществе вновь поднялся вопрос появления на рабочем месте в нетрезвом виде. Так, по данным СМИ, после вступления в силу дополнительных поправок в Трудовой кодекс, на удаленный труд не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Наш опрос показал, что среди тех, кто в связи с эпидемией трудится из дома, 57% никогда не употребляли алкоголь на рабочем месте (на территории работодателя), 40% могли иногда выпить по особым поводам, и лишь 4% могли выпить без повода. С переходом на удалёнку 8% начали выпивать в рабочее время больше, 23% — наоборот, меньше, а у остальных 68% ничего не изменилось, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru Север ЦФО.

Несмотря на все это, 93% ярославцев, принявших участие в опросе, относятся к употреблению алкоголя на рабочем месте негативно, 6% — нейтрально, и лишь 1% — положительно.

70% работающих респондентов из Ярославской области заявили, что их коллеги никогда не употребляют алкогольные напитки в рабочее время, 28% — что их коллеги могут выпить по особым поводам, 3% — что коллеги могут выпить и без особой причины. Выше всего доля тех, кто утверждает, что их коллеги никогда не пьют на рабочем месте — в банковской сфере (67%) и сфере добычи сырья (61%), ниже всего — в маркетинге и автобизнесе (по 42%).

Среди тех, кто может позволить себе выпить на рабочем месте без особого повода, 54% утверждают, что выпивают и по особым поводам. 28% употребляют алкоголь на работе для снятия стресса, 24% — просто за компанию с другими коллегами. 19% пьют для повышения креативности, 15% — для бодрости, ещё 13% — по привычке.

36% работающих респондентов, которые выпивают в рабочее время сами или утверждают, что так делают их коллеги, говорят, что руководство не против, если это не влияет на производительность негативно. 18% утверждают, что руководство относится к этому негативно и может наказывать провинившихся сотрудников выговорами, штрафами и даже увольнением. 10% утверждают, что их руководители относятся к алкоголю на работе негативно, но ограничиваются устными замечаниями. У 9% респондентов руководство относится к этому положительно и тоже выпивает на рабочем месте. 7% заявили, что их руководство остаётся в неведении, 1% — что руководство закрывает на это глаза.

47% работающих соискателей утверждают, что в их компании не принимаются никакие меры по борьбе с пьянством/алкоголизмом. У 32% в компаниях есть санкции за употребление алкоголя в рабочее время, вплоть до увольнения: выше всего эта доля в сфере добычи сырья (64%) и среди рабочего персонала (53%). 10% сообщили, что к ним на работу принимают только людей без вредных привычек, 6% – что проводятся устные беседы с выпивающими на работе сотрудниками. По 5% респондентов рассказали, что у них в компании сотрудников тестируют на содержание алкоголя в крови перед началом рабочей смены и что сотрудников, ведущих трезвый образ жизни, поощряют дополнительными премиями, билетами на мероприятия и т. д.. У 4% на работе принято устраивать «трезвые» корпоративы.