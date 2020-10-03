Единый налоговый платеж – аналог электронного кошелька
 

Единый налоговый платеж – аналог электронного кошелька

03.10.2020, 9:56, Детали
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Федеральная налоговая служба, упрощая гражданам уплату имущественных налогов, установила Единый налоговый платеж физического лица.

Единый налоговый платеж физического лица – это аванс в счет уплаты имущественных налогов гражданина за машину, квартиру или земельный участок.

Единый налоговый платеж физического лица – это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для дальнейшей уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов, НДФЛ.

– Бывают ситуации, когда плательщик находится в отъезде, либо он хочет заплатить за своих пожилых родителей или просто боится забыть срок уплаты. Налоговый платеж позволяет налогоплательщику оплачивать налоги заранее, не дожидаясь получения уведомления. Также это даст страховку от появления задолженности и начисления пени, – пояснили в Межрайонной инспекции по городу Рыбинску.

Авансовый платеж можно внести в любое время. Внести денежные средства в счет единого налогового платежа сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и задолженностей по пеням и процентам по налогам при их наличии. Все данные об операциях будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», если человек к нему подключен.

Также использование единого налогового платежа поможет сократить время, затраченное гражданином на оформление платежных документов, и минимизирует ошибки при заполнении платежек.



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