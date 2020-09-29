Технология 5G поможет выявлять больных COVID-19

29.09.2020, 14:00, Новости

Теги: Tele2, Безопасность, Здоровье, Технологии

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде на пилотной сети 5G Tele2 был развернут сервис «Ростелекома» по автоматическому мониторингу состояния здоровья участников.

С использованием технологий машинного зрения комплекс отслеживал температуру, наличие масок у посетителей и соблюдение ими дистанции. Для работы сервиса были установлены тепловизоры, камеры наблюдения и мобильные видеотерминалы. В случае выявления нештатных ситуаций система автоматически присылала уведомления для принятия мер. Комплект оборудования, установленный на входе, за два первых дня работы форума измерил температуру посетителей 202,7 тысяч раз.

– Каждое новое поколение связи вносило изменения в повседневную жизнь, создавало новые рынки и модели потребления, – рассказал Алексей Телков, технический директор Tele2. – Внедрение сетей 5G также повлияет на опыт взаимодействия пользователей с цифровым миром, начиная с повышения качества обычной связи и заканчивая появлением новых сервисов и мобильных возможностей. Пока на рынке доступно не так много рабочих сценариев применения 5G. Кейс, представленный на сети Tele2, может быть масштабирован, реализован в обычной жизни для каждого потребителя цифровых услуг и актуализирован с учетом главной задачи современности – борьбы с пандемией.

Отметим, пилотная зона сети 5G на ЦИПР – важный шаг на пути создания условий для запуска передовых услуг на базе сетей пятого поколения в России. Технологии 5G станут основой для развития цифровой экономики страны в период восстановления после пандемии COVID-19. Благодаря развитию 5G появятся новые услуги для всех отраслей – медицины, промышленного производства, ЖКХ, энергетики и общественного и грузового транспорта.