Собственник здания бывшей первой школы игнорирует требования властей

08.09.2020, 11:38, Новости

Теги: Архитектура, Бизнес, Строительство

Администрация Рыбинска не удовлетворена бездействием собственника здания бывшей мужской гимназии, расположенной на улице Крестовой, 92.

Владельцу неоднократно направлялись предписания и требования со стороны города и региона, но он их попросту игнорирует.

Двухэтажный памятник архитектуры XIX века на улице Крестовой, 92 уже более восьми лет находится в частных руках. Собственником здания является Михаил Кудашкин (ИП, ОГРНИП 304761028800012, ИНН 761000579203 – ryb.ru), который не предпринимает никаких попыток по его восстановлению.

– Не секрет, что в историческом центре города продумана и успешно применена система с рекламными конструкциями. Конечно, на этом фоне здание бывшей гимназии выглядит, как бельмо на глазу. Нас возмущает такое бессовестное отношение собственника, – оценил ситуацию первый заместитель главы города Михаил Быков.

Полномочия по надзору за объектами культурного наследия находятся в области, главой Рыбинска, департаментом архитектуры неоднократно направлялись письма с требованием отреагировать на ситуацию с домом на Крестовой.

В начале года на Михаила Кудашкина наложили штраф в размере 7 тысяч рублей за ненадлежащее состояние памятника архитектуры. В августе владелец здания приступил к ремонту фасада со стороны Крестовой. В администрации считают, что таким образом собственник намерен усмирить бдительность надзорных органов.

– Строительные леса на здании действительно появились, но это лишь попытка показать нам, что реставрация ведется. Это не те работы, которые должны быть на самом деле. До 01 сентября здание должно было быть законсервировано. Ничего этого нет, – добавил Михаил Быков.

Администрация города намерена обратиться в профильный департамент Ярославской области для принятия более жестких мер в адрес собственника, включая вопрос об изъятии здания гимназии в пользу государства, отметили в пресс-службе администрации города.