В ПАО «ОДК-Сатурн» определят лучших производственных мастеров
 

В ПАО «ОДК-Сатурн» определят лучших производственных мастеров

03.09.2020, 10:05, Новости
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Девятнадцать представителей мастерского состава производственной службы ПАО «ОДК-Сатурн» по результатам заочного отборочного тура стали участниками конкурса на присвоение звания «Лучший мастер ПАО «ОДК-Сатурн» 2020 года».

В ходе конкурса старшие мастера, мастера производственных групп и участков пройдут несколько этапов испытаний. Победителей назовут в октябре, в преддверии Дня предприятия ПАО «ОДК-Сатурн».

– Мастера производственной группы являются одними из самых востребованных специалистов на предприятии. В производственной службе ПАО «ОДК-Сатурн», а, значит, в непосредственном выпуске товарной продукции задействованы свыше 400 производственных мастеров. На этом управленческом уровне формируются навыки проектного управления – в подчинении мастеров находятся производственные рабочие, работа идет в тесном контакте с технологами, контролерами, представителями службы главного инженера, других подразделений. От технической и управленческой грамотности мастерского состава, их умения работать с людьми во многом зависит выполнение производственных планов группы, участка, цеха, всего предприятия, – сказал директор производства ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Нерубенко.

Выявление лучших по профессии, их стимулирование и дальнейшее развитие – часть кадровой политики ПАО «ОДК-Сатурн» и хорошая традиция. Компания проводит с 2000 года конкурсы профессионального мастерства по востребованным на производстве рабочим специальностям, с 2010 года это операторы/наладчики станков с ЧПУ. Учитывая, что мастерской состав является ключевым управленческим звеном производственной цепочки, на предприятии возобновили конкурсы среди производственных мастеров в год столетия ПАО «ОДК-Сатурн» – в 2016 году. С 2017 года соревнуются представители службы качества – контролеры станочных и слесарных работ. С 2019 года ведет отсчет конкурс на присвоение звания «Лучший молодой руководитель ПАО «ОДК-Сатурн». В 2020 году впервые организован и проходит конкурс среди производственных наставников, которым отводится важная роль в процессе адаптации новых сотрудников, максимального быстрого их включения в производственный процесс и достижения требуемого уровня компетенций.

– Авиационная промышленность требует от каждого исполнителя высоких профессиональных навыков и ответственности. Проводимые конкурсы нацелены на повышение компетенций работников, а также на укрепление престижа востребованных в производстве профессий, популяризации работы в промышленном секторе экономики. Победителей соревнований ждут почетные грамоты и ценные подарки, а также ежемесячная надбавка к заработной плате, выплачиваемая в течение календарного года. Корпоративные конкурсы дают возможность заявить о себе, открывают кратчайшие пути для участия в различных образовательных программах, новых проектах, являются для работника хорошей ступенью для дальнейшего профессионального и карьерного роста, – отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.



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