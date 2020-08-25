В Рыбинске создан университетский зеркальный инжиниринговый центр «Цифровое энергомашиностроение»

25.08.2020, 15:27, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялось подписание трехстороннего соглашения о создании университетского зеркального инжинирингового центра (УЗИЦ) «Цифровое энергомашиностроение» между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ), Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П. А. Соловьева (РГАТУ) и ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

УЗИЦ – это совместная структура Центра НТИ СПбПУ и вуза-партнера, для решения актуальных задач индустриального партнера, обеспечивающая трансфер компетенций в области создания цифровых двойников и цифрового проектирования и моделирования через проектное объединение команд университета и их вовлечение в решение реальных задач предприятия. Создание такого центра опирается на существенный научный и технологический задел партнеров по проекту, опыт реализации дорожной карты «Технет» НТИ, а также успешный опыт выполнения сложных высокотехнологичных проектов, в том числе на глобальных высокотехнологичных рынках.

Концепция зеркальных инжиниринговых центров была представлена Центром НТИ СПбПУ в 2019 году и вызвала заинтересованность порядка 50-ти научно-образовательных, промышленных и инновационных организаций.

– Сегодняшнее соглашение стало результатом многолетнего системного сотрудничества Петербургского Политеха с ПАО «ОДК-Сатурн» – и в соответствии с дорожной картой «Технет НТИ – ОДК», и в рамках деятельности консорциума Центра НТИ СПбПУ – одного из ведущих центров компетенций Национальной технологической инициативы, которым руководит лидер РГ «Технет» НТИ Алексей Иванович Боровков, – говорит ректор СПбПУ академик Андрей Рудской. – ОДК и СПбПУ реализуют несколько совместных научно-технологических проектов, ежегодно в интересах предприятия в Политехе проходит конкурсный отбор перспективных высокотехнологичных стартапов. И в данном соглашении принципиально важно участие индустриального партнера, являющегося непосредственным интересантом результатов работы создаваемого Центра.

– Создание ЗИЦ – это новый этап реализации соглашения о сотрудничестве в рамках консорциума Центра НТИ СПбПУ и «ОДК-Сатурн», подписанного на V международном технологическом форуме, прошедшем в Рыбинске в марте 2018 года, – говорит заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – Уникальность нашего университетского зеркального инжинирингового центра в том, что он создается на территории серийного предприятия, одного из лидеров двигателестроительной отрасли России. Это позволит вывести сотрудничество между нашими организациями на новый уровень, позволит включить в сетевое взаимодействие не только опорный университет предприятия, РГАТУ, но и другие российские высшие учебные заведения.

Создаваемый УЗИЦ предназначен для решения актуальных задач предприятия по формированию научно-технического задела Объединенной двигателестроительной корпорации и выполнения опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. В рамках соглашения стороны договорились о решении следующих первоочередных задач, поставленных руководством компании:

– разработка концепции одновальной гибридной силовой установки, технических требований к составным элементам и рекомендаций к созданию демонстратора ГСУ;

– проработка вариантов ГЭУ для перспективного ГТД мощностью 25-35 МВт»;

– оптимизация конструкций деталей ГТД и исследование технологии формообразования деталей методом прямого подвода энергии.

Специалисты УЗИЦ пройдут обучение работе со специальным программным обеспечением, применяемым Инжиниринговым центром (CompMechLab®) СПбПУ – ключевым подразделением Центра НТИ СПбПУ. Эти знания и навыки необходимы для управления деятельностью в области цифрового проектирования, математического моделирования и компьютерного инжиниринга, создания цифровых двойников изделий и производственных процессов их изготовления, проведения виртуальных испытаний.

– Внедрение новых производственных технологий (цифрового проектирования и моделирования, цифровых двойников, аддитивных технологий) предполагает обмен уникальными компетенциями между всеми партнерами и подготовку специалистов мирового уровня для успешного выполнения намеченных разработок в составе совместных проектных команд, – комментирует врио ректора РГАТУ имени П. А. Соловьева Валерий Кошкин.

В числе ближайших планов УЗИЦ – открытие сетевой магистратуры и проведение курсов повышения квалификации по темам «Искусственный интеллект», «Большие данные», «Новые производственные технологии».