Рыбинская прокуратура выявила нарушения при содержании детских игровых площадок
 

Рыбинская прокуратура выявила нарушения при содержании детских игровых площадок

18.08.2020, 11:46, Новости
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Рыбинской прокуратурой в июне-августе 2020 года проведены проверки на предмет соблюдения требований городских правил благоустройства.

В указанный период проверено более 35 детских площадок, расположенных как на придомовых территориях, а также на муниципальной земле.

Пунктом 2.2 Правил благоустройства территории городского округа город Рыбинск, утвержденных Муниципальным Советом городского округа г. Рыбинск от 31.05.2018 № 322, регламентирован порядок содержания детских игровых площадок.

В ходе проверок установлены многочисленные нарушения указанных требований, которые в том числе влекут угрозу жизни и здоровья детей (нарушение деревянных и металлических конструкций, отсутствие креплений игровых элементов, наличие опасных острых элементов и т.д.).

По результатам проверок по инициативе городской прокуратуры 6 должностных лиц управляющих организаций и муниципального бюджетного учреждения, ответственного за содержание детских площадок, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 25.9 Закона Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», еще 3 административных дела находятся на рассмотрении.

Кроме того, по результатам проверки в адрес руководителей указанных организацией городской прокуратурой внесено 8 представлений об устранении нарушений закона, которые находятся в стадии рассмотрения.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле Рыбинской городской прокуратуры.



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