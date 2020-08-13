Из аэропорта Ярославль (Туношна) запущен аэроэкспресс
 

Из аэропорта Ярославль (Туношна) запущен аэроэкспресс

13.08.2020, 9:26, Новости
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Теперь добраться в региональный аэропорт и из него станет удобнее и проще.

В тестовом режиме начинает курсировать аэроэкспресс, который менее чем за час сможет доставлять пассажиров из аэропорта Ярославль (Туношна) в Ярославль и в обратном направлении. Заказной автобус двигается от ТРК «Альтаир» через город Ярославль в Туношну забирая по пути пассажиров с назначенного заранее места. Расписание аэроэкспресса подстроено под расписание прилетов и вылетов авиарейсов, действующей полетной программы.

– Мы хотим, чтобы нашим пассажирам было удобно и быстро добираться до регионального аэропорта. Тем более это актуально сейчас, когда наша воздушная гавань выходит на новый уровень работы: авиарейсов становится все больше, пассажиропоток аэропорта увеличивается, – отметил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Средняя стоимость поездки составит от 200 до 250 рублей в зависимости от расстояния. В ближайшее время расписание аэроэкспресса будет размещено на официальных сайтах аэропорта Ярославль (Туношна) и ГБУ ЯО «Яроблтранском». Узнать подробную информацию и заказать билеты можно по телефону: +7 996 238 16 65.

В настоящее время из аэропорта Ярославль (Туношна) можно улететь в Сочи, Краснодар, Симферополь, Казань, Санкт-Петербург и в Москву через аэропорт Шереметьево в любую точку маршрутной сети авиакомпании Аэрофлот.

Расписание движение автобуса специального маршрута аэроэкспреса:

направление: "Ярославль (ТК "Альтаир") – Аэропорт Туношна"
Наименование остановочных пунктов Дни выполнения
пн. вт. чт. пт. сб. пн. пт. вт. пн. ср. пт. пн. пт. чт. ср. сб.
ул. Волгоградская 4:00 7:55 9:55 11:05 15:45 16:15 0:15
пр-кт Дзержинского 4:05 8:10 10:00 11:10 15:50 16:20 0:20
ул. Урицкого 4:10 8:15 10:05 11:20 15:55 16:25 0:25
пл. К. Маркса 4:25 8:35 10:35 11:40 16:15 16:45 0:40
Красная пл. 4:30 8:45 10:50 11:55 16:25 16:55 0:45
пл. Богоявления 4:35 8:55 11:00 12:05 16:30 17:05 0:50
Выемка 4:38 9:00 11:05 12:10 16:35 17:15 0:53
Ярославль-Московский 4:40 9:05 11:15 12:20 16:40 17:30 0:55
Суздальское ш. 4:45 9:10 11:25 12:30 16:47 17:45 1:00
ул. Ак. Колмогорова 4:50 9:15 11:30 12:35 16:49 17:50 1:05
ул. Судостроителей 4:55 9:20 11:35 12:40 16:52 17:55 1:10
Индустриальная ул. 5:00 9:25 11:40 12:55 16:55 18:00 1:15
Аэропорт Туношна 5:20 9:55 12:00 13:15 17:15 18:20 1:35
Сопряжение с рейсом вылета МСК СОЧИ КАЗ С-Пб КРАС КАЗ СИМФ
6:50 11:20 13:30 14:45 18:35 19:50 3:05
направление: "Аэропорт Туношна – Ярославль (ТК "Альтаир")"
Наименование остановочных пунктов ср. сб. пн. пт. вт. пн. ср. пт. пн. пт. чт. пн. ср. чт.  пт. вск.
Сопряжение с рейсом прилета 2:00 10:30 12:25 14:05 17:45 19:00 21:55
СИМФ КРАС КАЗ С-Пб СОЧИ КАЗ МСК
Аэропорт Туношна 2:30 11:00 13:00 14:35 18:15 19:30 22:25
Индустриальная ул. 2:50 11:20 13:20 14:55 18:35 19:50 22:45
ул. Судостроителей 2:55 11:25 13:25 15:00 18:40 19:55 22:50
ул. Ак. Колмогорова 3:00 11:30 13:30 15:05 18:45 20:00 22:55
Суздальское ш. 3:05 11:35 13:35 15:10 18:50 20:05 23:00
Ярославль-Московский 3:10 11:45 13:45 15:15 18:55 20:10 23:05
Выемка 3:15 11:50 13:50 15:20 19:00 20:15 23:10
пл. Богоявления 3:20 11:55 13:55 15:30 19:10 20:20 23:15
Красная пл. 3:25 12:00 14:00 15:35 19:15 20:25 23:20
пл. К. Маркса 3:35 12:10 14:10 15:45 19:25 20:35 23:30
ул. Урицкого 3:45 12:25 14:25 15:55 19:35 20:45 23:35
пр-кт Держинского 3:50 12:30 14:30 16:00 19:40 20:50 23:40
ул. Волгоградская 3:55 12:35 14:35 16:05 19:45 20:55 23:45


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