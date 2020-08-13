Из аэропорта Ярославль (Туношна) запущен аэроэкспресс

13.08.2020, 9:26, Новости

Теги: Отдых, Транспорт

Теперь добраться в региональный аэропорт и из него станет удобнее и проще.

В тестовом режиме начинает курсировать аэроэкспресс, который менее чем за час сможет доставлять пассажиров из аэропорта Ярославль (Туношна) в Ярославль и в обратном направлении. Заказной автобус двигается от ТРК «Альтаир» через город Ярославль в Туношну забирая по пути пассажиров с назначенного заранее места. Расписание аэроэкспресса подстроено под расписание прилетов и вылетов авиарейсов, действующей полетной программы.

– Мы хотим, чтобы нашим пассажирам было удобно и быстро добираться до регионального аэропорта. Тем более это актуально сейчас, когда наша воздушная гавань выходит на новый уровень работы: авиарейсов становится все больше, пассажиропоток аэропорта увеличивается, – отметил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Средняя стоимость поездки составит от 200 до 250 рублей в зависимости от расстояния. В ближайшее время расписание аэроэкспресса будет размещено на официальных сайтах аэропорта Ярославль (Туношна) и ГБУ ЯО «Яроблтранском». Узнать подробную информацию и заказать билеты можно по телефону: +7 996 238 16 65.

В настоящее время из аэропорта Ярославль (Туношна) можно улететь в Сочи, Краснодар, Симферополь, Казань, Санкт-Петербург и в Москву через аэропорт Шереметьево в любую точку маршрутной сети авиакомпании Аэрофлот.

Расписание движение автобуса специального маршрута аэроэкспреса: