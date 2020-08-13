Из аэропорта Ярославль (Туношна) запущен аэроэкспресс
13.08.2020, 9:26, Новости
Теги: Отдых, Транспорт
Теперь добраться в региональный аэропорт и из него станет удобнее и проще.
В тестовом режиме начинает курсировать аэроэкспресс, который менее чем за час сможет доставлять пассажиров из аэропорта Ярославль (Туношна) в Ярославль и в обратном направлении. Заказной автобус двигается от ТРК «Альтаир» через город Ярославль в Туношну забирая по пути пассажиров с назначенного заранее места. Расписание аэроэкспресса подстроено под расписание прилетов и вылетов авиарейсов, действующей полетной программы.
– Мы хотим, чтобы нашим пассажирам было удобно и быстро добираться до регионального аэропорта. Тем более это актуально сейчас, когда наша воздушная гавань выходит на новый уровень работы: авиарейсов становится все больше, пассажиропоток аэропорта увеличивается, – отметил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
Средняя стоимость поездки составит от 200 до 250 рублей в зависимости от расстояния. В ближайшее время расписание аэроэкспресса будет размещено на официальных сайтах аэропорта Ярославль (Туношна) и ГБУ ЯО «Яроблтранском». Узнать подробную информацию и заказать билеты можно по телефону: +7 996 238 16 65.
В настоящее время из аэропорта Ярославль (Туношна) можно улететь в Сочи, Краснодар, Симферополь, Казань, Санкт-Петербург и в Москву через аэропорт Шереметьево в любую точку маршрутной сети авиакомпании Аэрофлот.
Расписание движение автобуса специального маршрута аэроэкспреса:
|направление:
|"Ярославль (ТК "Альтаир") – Аэропорт Туношна"
|Наименование остановочных пунктов
|Дни выполнения
|пн. вт. чт. пт. сб.
|пн. пт.
|вт.
|пн. ср. пт.
|пн. пт.
|чт.
|ср. сб.
|ул. Волгоградская
|4:00
|7:55
|9:55
|11:05
|15:45
|16:15
|0:15
|пр-кт Дзержинского
|4:05
|8:10
|10:00
|11:10
|15:50
|16:20
|0:20
|ул. Урицкого
|4:10
|8:15
|10:05
|11:20
|15:55
|16:25
|0:25
|пл. К. Маркса
|4:25
|8:35
|10:35
|11:40
|16:15
|16:45
|0:40
|Красная пл.
|4:30
|8:45
|10:50
|11:55
|16:25
|16:55
|0:45
|пл. Богоявления
|4:35
|8:55
|11:00
|12:05
|16:30
|17:05
|0:50
|Выемка
|4:38
|9:00
|11:05
|12:10
|16:35
|17:15
|0:53
|Ярославль-Московский
|4:40
|9:05
|11:15
|12:20
|16:40
|17:30
|0:55
|Суздальское ш.
|4:45
|9:10
|11:25
|12:30
|16:47
|17:45
|1:00
|ул. Ак. Колмогорова
|4:50
|9:15
|11:30
|12:35
|16:49
|17:50
|1:05
|ул. Судостроителей
|4:55
|9:20
|11:35
|12:40
|16:52
|17:55
|1:10
|Индустриальная ул.
|5:00
|9:25
|11:40
|12:55
|16:55
|18:00
|1:15
|Аэропорт Туношна
|5:20
|9:55
|12:00
|13:15
|17:15
|18:20
|1:35
|Сопряжение с рейсом вылета
|МСК
|СОЧИ
|КАЗ
|С-Пб
|КРАС
|КАЗ
|СИМФ
|6:50
|11:20
|13:30
|14:45
|18:35
|19:50
|3:05
|направление:
|"Аэропорт Туношна – Ярославль (ТК "Альтаир")"
|Наименование остановочных пунктов
|ср. сб.
|пн. пт.
|вт.
|пн. ср. пт.
|пн. пт.
|чт.
|пн. ср. чт. пт. вск.
|Сопряжение с рейсом прилета
|2:00
|10:30
|12:25
|14:05
|17:45
|19:00
|21:55
|СИМФ
|КРАС
|КАЗ
|С-Пб
|СОЧИ
|КАЗ
|МСК
|Аэропорт Туношна
|2:30
|11:00
|13:00
|14:35
|18:15
|19:30
|22:25
|Индустриальная ул.
|2:50
|11:20
|13:20
|14:55
|18:35
|19:50
|22:45
|ул. Судостроителей
|2:55
|11:25
|13:25
|15:00
|18:40
|19:55
|22:50
|ул. Ак. Колмогорова
|3:00
|11:30
|13:30
|15:05
|18:45
|20:00
|22:55
|Суздальское ш.
|3:05
|11:35
|13:35
|15:10
|18:50
|20:05
|23:00
|Ярославль-Московский
|3:10
|11:45
|13:45
|15:15
|18:55
|20:10
|23:05
|Выемка
|3:15
|11:50
|13:50
|15:20
|19:00
|20:15
|23:10
|пл. Богоявления
|3:20
|11:55
|13:55
|15:30
|19:10
|20:20
|23:15
|Красная пл.
|3:25
|12:00
|14:00
|15:35
|19:15
|20:25
|23:20
|пл. К. Маркса
|3:35
|12:10
|14:10
|15:45
|19:25
|20:35
|23:30
|ул. Урицкого
|3:45
|12:25
|14:25
|15:55
|19:35
|20:45
|23:35
|пр-кт Держинского
|3:50
|12:30
|14:30
|16:00
|19:40
|20:50
|23:40
|ул. Волгоградская
|3:55
|12:35
|14:35
|16:05
|19:45
|20:55
|23:45
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