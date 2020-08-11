В ПАО «ОДК-Сатурн» открыта «Лаборатория цифровых технологий»

11.08.2020, 14:37, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность, РГАТА

В ПАО «ОДК-Сатурн» при участии Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) имени П.А. Соловьева открылась уникальная «Лаборатория цифровых технологий».

Торжественное подписание соглашения между ПАО «ОДК-Сатурн» и РГАТУ имени П.А. Соловьева по организации проекта – «Лаборатории цифровых технологий» – состоялось 10 августа 2020 года.

Проект «Лаборатории цифровых технологий» реализуется в рамках трансформации индустриальной модели ОДК и направлен на развитие индивидуальных и групповых компетенций в области цифровизации у студентов старших курсов базового университета предприятия – РГАТУ имени П.А. Соловьева и сотрудников ПАО «ОДК-Сатурн» через реализацию совместных проектов и инициатив.

Готовить специалистов для ПАО «ОДК-Сатурн» в области цифровых технологий будут ведущие преподаватели РГАТУ имени П.А. Соловьева и главные специалисты предприятия по следующим направлениям: «Компоненты роботехники и сенсорика»; «Нейротехнологии и искусственный интеллект»; «Новые производственные технологии»; «Промышленный интернет вещей»; «Технологии виртуальной и дополненной реальности». В качестве индустриальных партеров и экспертов привлекаются крупные интеграторы цифровых технологий, такие как «Сименс Рус», компания «Цифра», «Крок» и другие.

– Сегодня мы используем в системе обучения новые принципы подготовки кадров для индустриальных партнеров, – рассказал врио ректора РГАТУ имени П.А. Соловьева Валерий Кошкин. – Первый принцип – системная кооперация. Второй – обучение на реальных задачах, на реальных проектах наших индустриальных партнеров. Третий принцип – это сетевое взаимодействие, которое позволяет привлекать самые лучшие компетенции и их развивать. Эти три принципа лежат в основе организации обучения, и на них мы строим всю нашу работу с индустриальными партнерами, в первую очередь, с нашим лидером – ПАО «ОДК-Сатурн» и с Объединенной двигателестроительной корпорацией в целом.

«Лаборатория цифровых технологий» будет действовать на базе подразделений, подчиненных директору по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» без организации отдельного структурного подразделения, и подчиняться непосредственно директору по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн». Координация деятельности Лаборатории будет осуществляться совместно директором по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгением Алексеевым и проректором по науке и инновациям РГАТУ имени П.А. Соловьева Татьяной Кожиной.

– Современные вызовы диктуют нам новые подходы к подготовке персонала и требуют серьезного переобучения имеющихся кадров, – пояснил директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев. – Мы возлагаем большие надежды на студентов нашего базового университета – РГАТУ. ПАО «ОДК-Сатурн» в данном случае является интегрирующим партнером, который предоставляет студентам и преподавателям производственные кейсы. В рамках «Лаборатории цифровых технологий» ее участники будут решать актуальные профессиональные задачи, которые должны апробироваться в реальной производственной среде. Все кейсы, которые мы будем реализовывать в Лаборатории, позволят студентам выполнить свои курсовые и дипломные проекты и, по факту, прийти на предприятие, имея в багаже сформировавшиеся на практике цифровые компетенции.

Лаборатория создается для поддержки и развития направления «Кадры для цифровой экономики», реализуемого в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и будет выступать источником компетенций по отработке, внедрению и коммерциализации передовых цифровых технологий на мощностях ПАО «ОДК-Сатурн».

– Приобретение студентами практических навыков в непосредственной реализации совместных проектов – это наша общая задача с вузом, – отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова. – Предприятие как индустриальный партнер придает большое значение подготовке современных кадров, и для нас важно, чтобы выпускники вуза как можно быстрее адаптировались при трудоустройстве на предприятие, незамедлительно вливались в рабочий процесс и могли оперативно реализовывать стоящие перед компанией задачи.

Основными задачами Лаборатории являются: формирование компетенций, востребованных в ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК», создание привлекательной рабочей среды для перспективной молодежи, а также выявление современных цифровых решений с максимальным экономическим эффектом.

Специалисты Лаборатории возьмут на себя функции по координации и выполнению научно-технических работ по запросам на выявление, апробирование, разработку и подготовку к внедрению цифровых технологий в ПАО «ОДК-Сатурн» и по организации учебного процесса для студентов с учетом заданий, сформированных в Лаборатории. Работы будут проводиться в рамках совместных исследовательских проектов силами привлекаемых студентов, научных сотрудников со стороны РГАТУ имени П.А. Соловьева и экспертов со стороны ПАО «ОДК-Сатурн».

– «Открытие цифровой лаборатории – уникальное явление для ПАО «ОДК-Сатурн», – подчеркнул директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Иванов, – поскольку учебный процесс переносится в лабораторию предприятия, где решаются перспективные задачи компании. Таким образом, вуз, реализуя потребности предприятия в лидерах цифровой трансформации для развития компании, решает свои задачи: подготовка новых современных кадров, создание научно-технического задела, разработка методологии обучения.