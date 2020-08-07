В Рыбинске пройдет выставка классической и исторической автотехники

07.08.2020, 13:23, Объявления

Теги: Выставка, Выходной, Транспорт

В Рыбинске 9 августа пройдет выставка классических автомобилей и исторической техники.

Колонна авто прибудет в рамках ралли «Медведь» по городам Ярославской области и выстроится на площади ДС «Полет».

Ралли «Медведь» в Ярославской области проводят с 1966 года. Маршрут ралли-2020 проходит по линии строительства оборонительных сооружений, возведенных на территории области осенью-зимой 1941 года: Гаврилов-Ямский, Ростовский, Борисоглебский, Некоузский, Брейтовский, Мышкинский, Рыбинский, Тутаевский районы. 7 августа колонна стартовала из Ярославля.

Планируется, что в состав колонны кроме советских авто войдет военная техника: единственная в мире «Катюша» БМ-13 на шасси International, «Катюша» на шасси отечественного автомобиля ЗИС-151. Также на выставке будет представлен грузовик ГАЗ-63, восстановленный многодетной семьей Румянцевых.

Ориентировочно колонна выстроится на площади ДС «Полет» в 13:30-14:00.

Организатор ралли – клуб классических автомобилей «Медведь» при поддержке Ярославской областной организации «Российский Союз ветеранов».

Пресс-служба администрации города Рыбинска