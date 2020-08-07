В Рыбинске пройдет выставка классической и исторической автотехники
 

В Рыбинске пройдет выставка классической и исторической автотехники

07.08.2020, 13:23, Объявления
Теги: , ,

В Рыбинске 9 августа пройдет выставка классических автомобилей и исторической техники.

Колонна авто прибудет в рамках ралли «Медведь» по городам Ярославской области и выстроится на площади ДС «Полет».

Ралли «Медведь» в Ярославской области проводят с 1966 года. Маршрут ралли-2020 проходит по линии строительства оборонительных сооружений, возведенных на территории области осенью-зимой 1941 года: Гаврилов-Ямский, Ростовский, Борисоглебский, Некоузский, Брейтовский, Мышкинский, Рыбинский, Тутаевский районы. 7 августа колонна стартовала из Ярославля.

Планируется, что в состав колонны кроме советских авто войдет военная техника: единственная в мире «Катюша» БМ-13 на шасси International, «Катюша» на шасси отечественного автомобиля ЗИС-151. Также на выставке будет представлен грузовик ГАЗ-63, восстановленный многодетной семьей Румянцевых.

Ориентировочно колонна выстроится на площади ДС «Полет» в 13:30-14:00.

Организатор ралли – клуб классических автомобилей «Медведь» при поддержке Ярославской областной организации «Российский Союз ветеранов».

Пресс-служба администрации города Рыбинска



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В Рыбинске определят востребованный у жителей троллейбусный маршрут

03.08 / Водитель такси выполнил доставку из Рыбинского района в Геленджик

30.07 / Депутат причина конфликта

28.07 / Молодежная площадка в День города

22.07 / В Рыбинске решили призвать к дисциплине перевозчиков, а администрацию к ответу

19.07 / С заботой о ближнем

15.07 / В Рыбинске в День города впервые пройдет фестиваль «Вместе с папой»

01.07 / Компенсация ОСАГО для водителей-инвалидов

26.06 / Какие возможности открываются перед владельцами топливных карт?

17.06 / «Уголовка» по требованию главы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска