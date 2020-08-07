Установленная мощность Рыбинской ГЭС увеличилась на 10 МВт

07.08.2020, 11:13, Новости

Теги: Каскад Верхневолжских ГЭС, Промышленность

Установленная мощность Рыбинской ГЭС возросла на 10 МВт и составляет 376,4 МВт.

Увеличение мощности стало результатом замены гидроагрегата № 3 в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Гидроагрегат №3, введенный в эксплуатацию 30 декабря 1950 года, отработал нормативный срок службы и достиг высокой степени износа, в связи с чем было принято решение о его замене. Новый гидроагрегат, изготовленный предприятиями российского концерна «Силовые машины», отличается повышенными КПД и мощностью, улучшенными рабочими характеристиками и высокой степенью экологической безопасности.

Новый гидроагрегат успешно прошел комплексные аттестационные испытания, отработав без остановки 72 часа. По результатам испытаний гидроагрегат №3 принят в эксплуатацию с мощностью 65 МВт.

К настоящему времени уже пять из шести гидроагрегатов Рыбинской ГЭС заменены на новые. Начата замена последнего гидроагрегата со станционным номером 5, которую планируется завершить в 2021 году.

Рыбинская ГЭС расположена в Ярославской области, является третьей ступенью каскада ГЭС на Волге. Это одна из старейших гидроэлектростанций России, ее первый гидроагрегат был пущен в 1941 году, во время Битвы за Москву. Сооружения гидроэлектростанции образуют крупное Рыбинское водохранилище, регулирующее сток Волги в интересах водоснабжения, работы водного транспорта, защиты от наводнений и выработки электроэнергии. Станция эксплуатируется филиалом РусГидро – Каскад Верхневолжских ГЭС.