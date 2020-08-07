Установленная мощность Рыбинской ГЭС увеличилась на 10 МВт
 

Установленная мощность Рыбинской ГЭС увеличилась на 10 МВт

07.08.2020, 11:13, Новости
Теги: ,

Установленная мощность Рыбинской ГЭС возросла на 10 МВт и составляет 376,4 МВт.

Увеличение мощности стало результатом замены гидроагрегата № 3 в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Гидроагрегат №3, введенный в эксплуатацию 30 декабря 1950 года, отработал нормативный срок службы и достиг высокой степени износа, в связи с чем было принято решение о его замене. Новый гидроагрегат, изготовленный предприятиями российского концерна «Силовые машины», отличается повышенными КПД и мощностью, улучшенными рабочими характеристиками и высокой степенью экологической безопасности.

Новый гидроагрегат успешно прошел комплексные аттестационные испытания, отработав без остановки 72 часа. По результатам испытаний гидроагрегат №3 принят в эксплуатацию с мощностью 65 МВт.

К настоящему времени уже пять из шести гидроагрегатов Рыбинской ГЭС заменены на новые. Начата замена последнего гидроагрегата со станционным номером 5, которую планируется завершить в 2021 году.

Рыбинская ГЭС расположена в Ярославской области, является третьей ступенью каскада ГЭС на Волге. Это одна из старейших гидроэлектростанций России, ее первый гидроагрегат был пущен в 1941 году, во время Битвы за Москву. Сооружения гидроэлектростанции образуют крупное Рыбинское водохранилище, регулирующее сток Волги в интересах водоснабжения, работы водного транспорта, защиты от наводнений и выработки электроэнергии. Станция эксплуатируется филиалом РусГидро – Каскад Верхневолжских ГЭС.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Сотрудники ПАО «ОДК-Сатурн» вышли в отборочный тур RostecSkills-2020

30.07 / В ПАО «ОДК-Сатурн» подвели итоги конкурса на соискание премии в области программно-проектного управления

24.07 / В АО «ОДК» введена в промышленную эксплуатацию информационная система управления знаниям

23.07 / Вклад изобретателей и рационализаторов ПАО «ОДК-Сатурн» в решение актуальных научно-технических задач

17.07 / В ПАО «ОДК-Сатурн» определят лучших производственных наставников

16.07 / Изменен режим работы Угличской ГЭС

16.07 / В ПАО «ОДК-Сатурн» начался VI Корпоративный чемпионат профессионального мастерства АО «ОДК»

13.07 / Сертификация производства двигателей для гражданской авиации

17.06 / ПАО «ОДК-Сатурн» реализует новые экологические проекты

12.06 / Система маркировки товаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска