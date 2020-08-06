В Рыбинске определят востребованный у жителей троллейбусный маршрут
 

В Рыбинске определят востребованный у жителей троллейбусный маршрут

06.08.2020, 16:30, Новости
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В Рыбинске в тестовом режиме откроют два троллейбусных маршрута.

Одна из новых предложенных схем заработает уже с 10 августа. Это будет маршрут №2 «Троллейбусный парк – Железнодорожный вокзал».

– Департамент ЖКХ, транспорта и связи достиг определенной договоренности с троллейбусным управлением, на основе которой в тестовом режиме открываются два троллейбусных маршрута. С понедельника начнет работу кольцевой маршрут «Троллейбусный парк – Железнодорожный вокзал – Троллейбусный парк». Чуть позднее, в тестовом режиме откроется второй маршрут, – рассказала Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

На второй маршрут №7 «Улица Расторгуева – Железнодорожный вокзал» троллейбусы выйдут в сентябре. Для его организации потребуется дополнительно смонтировать участок контактной сети на пересечении проспекта Революции и ул. Приборостроителей.

По обоим маршрутам перевозки будут осуществляться только в будние дни с интервалом движения от 15 до 30 минут.

– Два маршрута будут находиться в одинаковых условиях, для того, чтобы в последствие было принято решение, какой маршрут будет удобнее для горожан, – подчеркнула Олеся Минеева. – Наиболее объективные данные о пассажиропотоке удалось бы получить, если бы троллейбусное управление внедрило систему безналичной оплаты проезда.

Тестовый режим продлиться до 31 октября.

Актуальное расписание для новых тестовых маршрутов в ближайшее время будет размещено на сайте администрации в разделе «Справочная информация. Расписание транспорта».



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