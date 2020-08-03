Водитель такси выполнил доставку из Рыбинского района в Геленджик

03.08.2020, 9:06, Новости

Теги: Транспорт

Протяженность маршрута составила 1833 километра. Доставил заказ водитель сервиса «Максим».

Водитель выехал из поселка Судоверфь в 15 часов дня и прибыл в Геленджик на следующий день в 14 часов. С учетом всех остановок он провел в пути почти сутки. Заказ был выполнен на автомобиле Lada Kalina. Водитель вез деталь для катера, которую пользователь заказал на судостроительном заводе «Рыбинская верфь». Деталь была доставлена успешно, стоимость заказа составила 25 700 рублей.

Это не первый случай, когда пользователи заказывают междугороднюю доставку. Так, в город Кинешма из Рыбинска доставляли 200 килограмм печатной продукции, которые пользователь заказал в местной типографии. Протяженность поездки составила тогда 286 километров. Водитель был в пути около 5 часов.

Чаще по тарифу «Курьер» водители выполняют небольшие заказы в пределах города, но иногда встречаются и продолжительные поездки. Пользователи заказывают такую услугу, когда требуется доставить груз как можно быстрее. В курьерской службе процесс может занять от 2-3 дней до недели, такси в этом отношении гораздо мобильнее.